Youtube Premium Lite: Werbefreie Videos für 7 Euro im Monat

In mehreren europäischen Ländern bietet Youtube eine günstigere Variante seines Premium-Abos an. Premium Lite kostet 7 Euro pro Monat und ermöglicht es Abonnentinnen und Abonnenten, alle Videos auf der Plattform ohne Werbeanzeigen zu sehen. In Deutschland kann Premium Lite aktuell nicht abonniert werden.

Youtube Premium Lite ist damit 5 Euro günstiger als die Standard-Variante von Youtube Premium, die mit 12 Euro monatlich zu Buche schlägt. Dafür verliert die Lite-Version abseits der Werbefreiheit alle Features, die die vollwertige Premium-Variante auszeichnen: Premium Lite bietet keine Möglichkeit zum Download der Videos, auch die Hintergrund-Wiedergabe auf Mobilgeräten fehlt. Der Musikstreaming-Dienst Youtube Music Premium ist ebenfalls nicht Teil des Lite-Abonnements.

Werbefreiheit für 7 Euro

Damit richtet sich Youtube Premium Lite an Nutzerinnen und Nutzer, die sich an den Werbevideos stören, aber keinen Bedarf für die zusätzlichen Funktionen des teureren Abo-Modells haben. Die vollwertige Premium-Variante von Youtube gibt es zusätzlich zum Standard-Abonnement auch als 18 Euro teures Familienabo für bis zu 6 Personen ab 13 Jahren. Studentinnen und Studenten bekommen das volle Youtube Premium außerdem ab 7 Euro.

Ob es auch Youtube Premium Lite als Studenten- oder Familienabonnement geben wird, ist unklar. Google macht keinerlei Angaben darüber, ob und wann die günstigere Premium-Version auch in Deutschland starten wird. Dem US-Technikmagazin The Verge bestätigte Google lediglich, dass Premium Lite aktuell in Belgien, Dänemark, Finnland, Luxemburg, Norwegen, Schweden und den Niederlanden getestet wird. Eine Abo-Seite zu Premium Lite wird bereits in deutscher Sprache bereitgestellt, buchen kann man das Abo aber nicht.

Laut The Verge befindet sich Premium Lite derzeit noch in einer experimentellen Phase. Demnach könnte Google die Preise des Abonnements noch auf Basis von Rückmeldungen anpassen.

