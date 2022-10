Youtube bekommt Redesign und Zoom-Funktion

Google hat ein Redesign und neue Funktionen für Youtube vorgestellt. Die meisten der neuen Features betreffen die Mobilversion von Youtube für Handys und Tablets. Dort gibt es in der neuen App unter anderem die Möglichkeit, in Videos hereinzuzoomen.

Bei der "Pinch to Zoom"-Funktion berührt man den Bildschirm im Vollbildmodus mit zwei Fingern und zieht sie auseinander, um zu zoomen. Das Youtube-Video bleibt dann auch im folgenden Abspielverlauf auf diese Stelle fokussiert. Neu ist außerdem die Möglichkeit, präziser zu spulen oder zu scrollen. Dabei wischt bewegt man die Wiedergabeleiste erst nach rechts oder links und bewegt den Finger dann nach oben. Dort sieht man dann einzelne Frames, mit denen man bestimmte Stellen im Video einfacher auswählen kann als bisher.

Dieses Feature soll auch auf Desktop-PCs verfügbar werden, anstelle der Finger benutzt man dort die Maus. Ausprobieren konnte heise online die neuen Funktionen noch nicht, weil die überarbeitete Fassung der Apps noch nicht angekommen ist. Google schreibt, die Features sollen in den kommenden Wochen verteilt werden.

Kleinere Buttons, mehr Infos

Ambilight in der Youtube-App: Die Farbgestaltung des Videos tönt künftig auch Elemente des Interfaces. Auf dem Screenshot sieht man außerdem das neue Design der "Like"- und "Dislike"-Buttons. (Bild: Google)

Neben neuen Funktionen gibt es auch ein kleineres Redesign. Der Dark Mode soll nun beispielsweise noch dunkler ausfallen als bisher, verspricht Google in einem Blog-Eintrag. Die Farbgestaltung eines Youtube-Videos soll zudem ins Menü ausstrahlen – einem Screenshot nach zu urteilen ist das aber ein recht subtiler Effekt. Die Elemente unterhalb eines Videos wurden in der Größe geändert und herumgeschoben, sodass "Like" und "Dislike"-Buttons jetzt etwas dezenter ausfallen.

Schließlich überarbeitet Youtube die Ansicht der Playlists, die künftig mehr Informationen zu einzelnen Videos verraten soll. Bislang fehlten etwa die Angaben der Videoaufrufe und das Upload-Datum von Clips in der Playlist-Ansicht, künftig sollen sie dort direkt zu sehen sein.

(dahe)