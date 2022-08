Youtube führt Wasserzeichen in heruntergeladenen Shorts ein

Mit einem kurzen Hinweis auf der Support-Seite erklärt Youtube, dass künftig bei allen Shorts, die mit Youtube Studio erstellt und dann heruntergeladen werden, ein Wasserzeichen eingefügt wird. Dieses soll kennzeichnen, woher die Videos im Original stammen, wenn sie auf anderen Plattformen wie Tiktok, Instagram oder Snapchat hochgeladen werden.

Bei Youtube heißt es über den Vorteil der Einführung, dass die Zuschauer so erkennen können, dass sie die Kurzvideos auch bei Youtube Shorts finden. Tatsächlich dürfte es den Druck für Creator erhöhen, verschiedene Videos für die unterschiedlichen Plattformen zu erstellen. Bisher erscheinen die Wasserzeichen nur auf am Desktop erstellten und heruntergeladenen Videos. In den kommenden Monaten soll die Kennzeichnung auch über Mobilgeräte laufen.

Ein Video, mehrere Kanäle

Zahlreiche Creator und Influencer nutzen ihre Videos gleich für mehrere Plattformen, unterscheiden diese sich in den Anforderungen doch nicht wesentlich. Nach Tiktok und Snapchat haben auch Instagram von Meta und Youtube von Google Möglichkeiten geschaffen, sich über Kurzvideos zu präsentieren. Für die Follower wiederholt sich dadurch gegebenenfalls der Inhalt, wahlweise ist die genutzte Plattform austauschbar. Für die Ersteller ergeben sich mehrere Wege, die Videos zu monetarisieren, ohne dafür auch wirklich mehr tun zu müssen.

Tiktok, die Mutter der Kurzvideos, hat bereits seit Langem derartige Wasserzeichen in heruntergeladene Videos eingefügt. Auch der Name des Erstellers ist sichtbar. Instagram erklärte daraufhin, Reels, so der Name der Kurzvideos dort, die ein Wasserzeichen von Tiktok tragen, nicht in die Vorschläge aufnehmen zu wollen. Erst kürzlich hieß es sogar, die Algorithmen sollten originär erstellte Inhalte bevorzugen.

Youtube Shorts verzeichneten zuletzt 1,5 Milliarden eingeloggte monatliche Zuschauer, erklärte Youtube im Juni. Im April soll es 30 Milliarden Aufrufe täglich gegeben haben. Tiktok, zu Bytedance gehörend, hatte im September 2021 veröffentlicht, dass mehr als eine Milliarde Nutzerinnen und Nutzer monatlich eingeloggt sind.

Tipps + Tricks: Youtube Shorts erstellen – so geht's

(emw)