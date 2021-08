Youtube startet Corona-Impfkampagne für junge Leute

Drei verschiedene kurze Video-Ads sollen das jüngere Publikum von YouTube seit dem 13. August dazu motivieren, sich über die Corona-Schutzimpfung zu informieren und daran erinnern, dass es mit der Impfung wieder an Freizeitaktivitäten teilnehmen kann. So zeigen die kurzen 15-sekündigen Werbeanzeigen Menschen, die an verschiedenen Sportaktivitäten, einem Festival oder dem Oktoberfest teilnehmen.

Informationsplattformen

Über das zur Kampagne gehörende Banner gelangen die Zuschauer auf die Seite zusammengegencorona.de, der Informationsplattform des Bundesministeriums für Gesundheit (BMG). Auf der Startseite befindet sich die neue Empfehlung der ständigen Impfkommission (STIKO), um die es viel Wirbel gab, da die STIKO für 12- bis 17-Jährige zunächst keine generelle Impfempfehlung ausgesprochen hatte und dadurch politischem Druck ausgesetzt war. Auch die Corona-Warn-App steht auf den Webseiten zum Download bereit.

Außerdem werden auf der Webpräsenz allgemeine und spezifische Informationen rund um Corona, die Impfungen und die Corona-Tests angesprochen. In der Rubrik "Mitmachen" findet man neben weiteren Kampagnen auch Initiativen wie etwa Nachbarschaftshilfen, denen man sich anschließen kann.

Impfies statt Selfies

Bei "Mitmachen" erfährt man zudem, welche neuen Varianten es gibt und was 3G-Regeln sind; darüber hinaus zeigt Youtube zahlreiche "Impfies" (Selfies mit Impfarm) anderer Kampagnen-Teilnehmer. Auch Stars wie Ranga Yogeschwar, Olivia Jones, Uschi Glas und David Hasselhoff sind Teil der Impfkampagne (#Ärmelhoch) der Bundesregierung.

[UPDATE 25.08.2021]

In einer früheren Fassung dieser Meldung stand, dass YouTube vom Bundesministerium für Gesundheit unterstützt wird. Das ist falsch, die Kampagne wurde in Eigenregie von YouTube durchgeführt. Wir bitten, den Fehler zu entschuldigen.

(mack)