Youtube wird dank "Primetime Channels" zum Streaming-Aggregator

Google wird mit "Primetime Channels" auch in Deutschland zum Streaming-Aggregator: Nutzer können über die neue Funktion externe Streaming-Dienste abonnieren oder Inhalte einzeln kaufen, ohne Youtube verlassen zu müssen. Die darüber verfügbaren Inhalte werden dann wie gewohnt auf Youtube angezeigt – neben den normalen Youtube-Videos, die von Usern hochgeladen wurden.

In den USA gibt es das Feature bereits seit dem vergangenen Herbst, nun soll es laut Mitteilung auch in Deutschland verfügbar werden. Die Auswahl an Streaming-Diensten ist dabei überschaubar und nicht sonderlich namhaft. Große Dienste wie Netflix, Disney+ oder Prime Video fehlen.

Stattdessen starten die Primetime Channels in Deutschland mit einem Rumpfangebot an Streaming-Exoten, aus dem ARD Plus und Sport1+ hervorstehen. Ansonsten auf der Liste: Crime + Investigation Play, European League of Football, "Fernsehen mit Herz" (mit Romance TV, Heimatkanal und GoldStar TV), Motorvision TV, Sportdigital Fussball, History Play und World of Freesports. eSPORTS1, Bergblick TV, Waidwerk und Jukebox sollen folgen.

Einzelabos erforderlich

Alle Dienste müssen weiterhin einzeln abonniert werden, große Ersparnisse für Nutzer sind dabei mit Blick auf die Umsetzung in den USA nicht zu erwarten. Stattdessen soll der Mehrwert zu den Standard-Abos darin liegen, dass alle Inhalte über Primetime Channels auf Youtube gebündelt werden.

Die Einnahmen der über Primetime Channels abgeschlossenen Abos teilen sich dann Youtube-Betreiber Google und der Anbieter des jeweiligen Streaming-Dienstes. Für Streaming-Dienste sei die Partnerschaft wegen der Community-Funktionen von Youtube interessant, schreibt Google. Sie hätten dadurch etwa die Möglichkeit, Kommentare, Likes und Shares wie bei herkömmlichen Youtube-Videos zu sehen. Außerdem verspreche die Youtube-Integration ein größeres Publikum sowie die Möglichkeit, es langfristig zu binden.

Die Primetime Channels sollen über den Reiter "Filme und TV" in der Browser-Version von Youtube zur Verfügung stehen. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung hat Youtube das Feature noch nicht freigeschaltet.

(dahe)