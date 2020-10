Zahl der Erstsemesterinnen in MINT-Studienfächern seit 2008 verdoppelt

Die Zahl der Studienanfängerinnen in Fächern der Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik (MINT) hat sich in den vergangenen zwölf Jahren verdoppelt. 2018 nahmen 59.599 Frauen ein MINT-Studium auf, 2019 waren es 119.134, berichtet die Initiative "Komm, mach MINT" auf Zahlenbasis des Statistischen Bundesamts.

Über alle Fächergruppen hinweg lag die prozentuale Steigerung der weiblichen Erstsemester von 2008 bis 2019 bei 69 Prozent, heißt es weiter von "Komm, mach MINT". Gegenüber 2018 waren es voriges Jahr knapp 2300 Frauen mehr, die eines der MINT-Studien aufnahmen.

In den Ingenieurwissenschaften nahmen 2019 mit knapp 63.000 fast dreimal so viele Frauen ein Studium auf wie 2008. Der prozentuale Frauenanteil unter den Erstsemestern im 1. Fachsemester stieg hier in dem Zeitraum von 21,9 Prozent auf 26,2 Prozent.

Im Bereich Elektrotechnik/Informationstechnik lag der prozentuale Anteil weiblicher Erstsemester 2008 noch unter 10 Prozent, 2019 sind es mit 4523 Frauen 17,5 Prozent. In der Informatik liegt der Frauenanteil im ersten Fachsemester, der 2008 mit 6432 noch unter 20 Prozent lag, mittlerweile bei 25,1 Prozent. In Maschinenbau/Verfahrenstechnik stieg der Frauenanteil von 18,8 Prozent auf 23,7 Prozent, im Bauingenieurwesen stellen junge Frauen seit einigen Jahren rund 30 Prozent der Erstsemester.

512.285 Frauen und Männer haben 2019 insgesamt ihr Hochschulstudium abgeschlossen. 26 Prozent der Studienabschlüsse wurden in den Ingenieurwissenschaften erworben, weitere 11 Prozent in der Fächergruppe Mathematik/Naturwissenschaften. Der Frauenanteil an den MINT-Absolventinnen und -Absolventen liegt 2019 bei knapp 32 Prozent. In Elektrotechnik/Informationstechnik stieg der Anteil der Absolventinnen von 8,9 Prozent im Jahr 2008 auf 13,4 Prozent im vorigen Jahr, in der Informatik von 15,1 Prozent auf 20,8 Prozent.

"Komm, mach MINT." wurde 2008 auf Initiative des Bundesministeriums für Bildung und Forschung in die Welt gesetzt, um junge Frauen für naturwissenschaftliche und technische Studiengänge zu begeistern sowie Hochschulabsolventinnen für Berufskarrieren in Wirtschaft und Wissenschaft zu gewinnen. Partner sind unter anderem große Unternehmen wie Airbus, Microsoft und Siemens. Die Zahlen zu den Studierenden können in einem Datentool nachvollzogen werden.

(anw)