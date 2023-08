Zahl neuer Photovoltaikanlagen übertrifft Vorjahr bereits im Juli

Bei der Installation neuer Photovoltaikanlagen wurde im Juli bereits das Vorjahr überholt. Dies berichtet das Internationale Wirtschaftsforum Regenerative Energien (IWR) nach Auswertung von Zahlen des Marktstammdatenregisters der Bundesnetzagentur. Für dieses Jahr erwartet das IWR eine zusätzliche Leistung von 15 Gigawatt durch neu ans Netz angeschlossene Wind- und Solaranlagen.

Bis Juli seien bereits neue Wind- und Solar-Anlagen mit einer Leistung von zusammen knapp 10 Gigawatt in Betrieb gegangen. Im Vorjahr war es in dieser Zeit nur etwas mehr als die Hälfte. Wachstumstreiber sei dabei die Photovoltaik. So seien in den ersten sieben Monaten dieses Jahres bereits rund 593.000 neue PV-Anlagen mit insgesamt 7,9 Gigawatt installierter Leistung angeschlossen worden. Im Vorjahr waren es in der Zeit 198.200 neue Anlagen. Die installierte Solarleistung in Deutschland liege aktuell bei knapp 75 Gigawatt.

Bayern bei Photovoltaik-Ausbau vorne

Die meisten neuen Solaranlagen wurden demzufolge in Bayern (1.980 Megawatt) vor Nordrhein-Westfalen (1.340 MW), Baden-Württemberg (1.060 MW), Niedersachsen (740 MW) und Brandenburg (610 MW) installiert.

Bei den Windkraftanlagen wurden vor allem in Schleswig-Holstein (725 MW), Niedersachsen (308 MW), Nordrhein-Westfalen (232 MW) und Brandenburg (176 MW) neue Anlagen aufgebaut. In den ersten sieben Monaten seien rund 420 neue Windkraftanlagen mit 2.080 MW Leistung in Betrieb gegangen, die meisten davon an Land.

Für nächstes Jahr werden weitere positive Effekte durch das Solarpaket 1 erwartet, das durch das Bundeskabinett jetzt an Bundestag und Bundesrat weitergegeben wurde.

(mki)