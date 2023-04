Jede fünfte Stelle bleibt ohne Bewerbung: Fachkräfte in der IT fehlen weiter

Der Fachkräftemangel in Deutschland ist vielen Branchen ein drängendes Problem, darunter auch in der Informationstechnik. Das belegen Zahlen des Jobportals HeyJobs, die der Anbieter in seinem HeyIndex für den März 2023 nun veröffentlicht hat. Jede fünfte Ausschreibung in der IT bleibt demnach ohne Bewerbung.

Situation in der IT so angespannt wie in wenigen anderen Branchen

Anders ausgedrückt: In der IT weist HeyJobs einen HeyIndex von 0,8 aus. Auf jede Stellenausschreibung – das Vermittlungsportal hat derer zuletzt 63.280 gezählt – folgen 0,8 Bewerbungen – 52.640. Damit liegt die Informationstechnik auf einem geteilten Rang, unter anderem mit der technischen Produktionsindustrie, wo gar eine Differenz von 44.000 zwischen Ausschreibungen und Bewerbungen beobachtet wurde. Noch dringlicher ist die Lage nur im Gesundheitswesen. 159.110 offenen Stellen stehen dort lediglich 92.760 Bewerbungen gegenüber. Das bedeutet einen HeyIndex von 0,6.

Gleichzeitig weist HeyJobs auch Berufsbilder aus, in denen die Lage deutlich weniger angespannt scheint. Am meisten Bewerbungen pro Job-Offerte gibt es in der Unternehmensführung und Organisation (HeyIndex 1,4), in der Fahrzeugführung (2,0) und im Bereich Marketing und Medien (2,3). Auch über alle Branchen hinweg weist der März-Index eine gewisse Entspannung aus Arbeitgeber-Sicht aus. Erstmals liegt der HeyIndex wieder bei 1,0, im vergangenen Jahr lag er im gleichen Zeitraum bei 0,7.

HeyJobs: "Führungskräfte müssen umdenken!"

Trotz der leicht verbesserten Lage meine HeyJobs CEO Marius Luther, dass Personalverantwortliche und Führungskräfte dringend umdenken müssten: "Nicht mehr Jobsuchende sind die Bewerber, sondern Arbeitgeber sind die Bewerber um die essenziellen Talente".

Für den HeyIndex greift das Job-Vermittlungsportal unter anderem auf Zahlen der Bundesagentur für Arbeit, interne Statistiken und Google Trends zurück. Daraus ermittelt das Unternehmen seinen Indikator, der die Anzahl der Bewerbungen pro offener Stelle im Arbeitsmarkt abbilden soll. Die Zahlen des aktuellen HeyIndex sind derzeit noch nicht öffentlich zugänglich, liegen der iX-Redaktion aber vor. Vergangene Indizes listet HeyJobs in seinem Blog.

