Zahlen, bitte! Besser 3270 als PIN oder doch 8820?

Am Montag war er wieder da, der "Ändere-Dein-Passwort-Tag". Zur Feier des Tages gab es mehr oder weniger interessante PR-Meldungen und Kommentare. Dort in den Bundesländern, wo ordentlich der Unterricht zu Hause stattfindet, war das Arbeitsheft "Basiswissen Computer und Tablet" gefragt, das in der Grundschule von den 3. und 4. Klassen genutzt wird. Die Kinder mussten ein Passwort für ihr Gerät vergeben, es war "MVkSu12S", unschwer als "Mein Vater kocht Sonntags um 12 Spaghetti" zu erkennen. So lernten sie nicht nur auf spielerische Art und Weise, was gute Passwörter, sondern auch, was gute Eselsbrücken sind.

Die Arbeitsaufgabe mit Lösung

Der Wert von Eselsbrücken

Ja, über diesen Ändere-Dein-Passwort-Tag kann man sich ärgern und ihn für überflüssig halten. Aber man kann ihn nutzen, um dem Nachwuchs etwas beizubringen, was im Leben wirklich nützlich ist, nämlich die Nutzung von Eselsbrücken. Sie sind besonders hilfreich, wenn sie auch in Stresssituationen zuverlässiges Geleit bieten. Als Beispiel seien all die vierstelligen PIN genannt, die man in Eile auf dem Smartphone oder an der Supermarktkasse eingeben muss.

Mathematiker haben es da einfach, ähnlich wie Schulkinder, deren Väter am Sonntag um High Noon Spaghetti kochen. Sie wählen einen der Großen ihres Faches und schwupp haben sie eine krisenfeste Zahl wie 1729, die Taxinummer des großen Srinivasa Ramajunan, von der sein Kollege Godfrey Hardy in einer Anekdote erzählte. Oder sie nehmen die 1331 des Pascalschen Dreiecks, den Anfang der Eulerschen Zahl mit 2718 oder eine Look and Say Sequence von John Conway. Zahlentechnisch schön, doch sicherheitstechnisch sehr bedenklich sind 0000 von Brahmagupta und die 0123 von Giuseppe Peano. Wer sich für weitere Zahlen dieser Art interessiert, wird hier fündig.

Informatiker haben es da etwas schwieriger, doch auch gibt es ordentliche Brücken für Esel aller Art: Man denke nur an die 6502 für Steve Wozniak, die 8080 für Bill Gates und die 6600 für Seymour Cray. Mit 3270 für Tom Watson Jr. und 8820 für Heinz Nixdorf sind auch große Firmenlenker dabei, während die 8010 für David Liddle oder die 1640 für Baron Sugar eher etwas für Spartenfans sind. Wie wäre es dann mit 2564, gebildet nach dem Lieblingssong von Bill Gates, erstmals von Chicago in Amsterdam gespielt?

So viele Zahlen

Man könnte meinen, dass die 10.000 möglichen Zahlenkombinationen ausreichen, doch ist längst das Zeitalter der sechsstelligen PINs angebrochen, etwa beim "neuen" Personalausweis oder der elektronischen Gesundheitskarte. Hier sind kreative Brückenlösungen gefragt. Am einfachsten haben es wieder die Mathematiker, die Pi in der Genauigkeit nehmen, wie Archimedes es kannte oder die an Fermats 65537 einfach eine Null anhängen und gut ist's. Spezieller wären da schon 509203 als kleinste bekannte Riesel-Zahl oder ein bildhübsches Palindrom wie 549945 für die erste Kaprekar-Konstante von sechsstelligen Zahlen.

Computerfreunde hingegen können sich an Prozessornamen orientieren und dem ehrwürdigen 80386 eine Null oder eine andere Zahl verpassen. Als patente Eselsbrückenlösung eignen sich Telefonnummern wie der wohl berühmteste deutsche Telefonanschluss 32168 beim Song der Spider Murphy Gang: auch bei Rosis Nummer hängt man einfach eine 0 an und damit ist die Sache geritzt. Mega-unhip, weil eben viel zu unsicher wäre hingegen 123456 von Fitz and the Tantrums.

