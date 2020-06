Zahlreiche Verbesserungen bei Apple Maps

Apple hat seiner Kartenanwendung ein größeres Inhalte-Update verpasst. Betroffen sind davon zahlreiche Städte in Europa, Asien, Australien und den Vereinigten Staaten. Wie der offiziellen Funktionsübersicht zu entnehmen ist, sind die Bereiche Echtzeit-ÖPNV-Daten, "In der Nähe" mit lokalen Infos, Turn-by-Turn-Navigation und Indoor-Karten verbessert worden. Apple hatte auch schon früher sein Angebot schrittweise ausgebaut; zuletzt kamen etwa Nahverkehrsinfos in Köln, Hamburg, Hannover, Stuttgart, Leipzig und München hinzu.

Echtzeit-Infos helfen im ÖPNV

Die wichtigen Echtzeit-ÖPNV-Daten, mit denen man verfolgen kann, wann der nächste Bus oder die nächste Bahn kommt, ist nun in mehr Regionen in den Niederlanden, England, Schottland, Wales, Schweden und Kanada verfügbar, zudem in Peking, Shenzhen, Canberra und Sydney. Ausgebaut wurde der Dienst auch in diversen US-Regionen, darunter in New York, Florida, Origon, Pennsylvania und Wisconsin sowie in Miami, Las Vegas, Austin oder Dallas.

Das "In der Nähe"-Feature wurde um 31 zusätzliche Länder ergänzt, wobei die Inhalte von Stadt zu Stadt unterschiedlich sind. Dazu gehören Griechenland, Belgien, Italien, Irland, Polen, Russland, Portugal, Tschechien, Spanien, Norwegen, Ungarn, Hongkong, Südafrika, die Türkei und Vietnam. Apple zeigt unter anderem Krankenhäuser, Restaurants, Shops, Verkehrsstationen und weitere wichtige Wegpunkte in der Umgebung an.

Navigation mit dem Auto und am Flughafen

Ein großes Update gab es auch für die Schritt-für-Schritt-Navigation (Turn-by-Turn), ohne die ein Navigieren im Auto oder zu Fuß wenig Freude macht. Neue Regionen, die Apple nun komplett neu oder mit mehr Material abdeckt, sind Griechenland, China, Jamaica, die palästinensischen Territorien, Bermuda, Chile, Uruguay, die Dominikanische Republik und die Bahamas.

Auch die Indoor-Navigation mit Innenraumkarten wurde aufgehübscht. Hier sind nun unter anderem Chicago O'Hare, Istanbul, München, Tokio Narita und Haneda, Prag, Shenzhen und Shanghai Hongqiao abgedeckt. Japan bekommt zudem Verkehrsinformationen für Autofahrer und zeigt das Tempolimit an. (bsc)