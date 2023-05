Zeitreise: Die Bilder der Woche (KW 18)

Bei technischen Problemen übernimmt eine Programmzeile die Auswahl der Bilder des Tages. Dafür wählt sie aus einem Katalog an Bildern aus, der im Fall der Bilder des Tages im Jahr 2014 beginnt. Von Samstag bis Dienstag brachte also der Algorithmus Bilder zum Vorschein, die ansonsten in den Tiefen der c’t Fotografie-Galerie verborgen geblieben wären.

Den Start machte am Samstag das stimmungsvoll illuminierte Denkmal in Form einer historischen Grubenlampe im Ruhrgebiet, das Ralf Markert in klassischer Zentralperspektive eingefangen hat. Und auch das Bild vom Sonntag stammte von ihm: Hier war er auf dem World Body Painting Festival in Pörtschach im Jahr 2013 unterwegs und fotografierte eine Arbeit, die auf den ersten und zweiten Blick wie eine Comiczeichnung wirkt.

Am Montag zeigte das Bild des Tages das Porträt eines Tigers von JohnnyB., das wie in freier Wildbahn entstanden wirkt, indem es die Umgebung in Dunkelheit versinken lässt. Auch der Dienstag gehörte einem Tier, diesmal aber einem weitaus harmloseren – einem Schmetterling, den Galeriefotograf „Ausscheider“ in einem Schmetterlingshaus im Elsass fotografierte.

Zurück in die Gegenwart

Am Mittwoch ging unsere Reise in die Vergangenheit zu Ende, auch wenn die Langzeitaufnahme eines Schiffes auf dem Rhein von Klaus-Peter Kubik den Eindruck erweckt, als sei das Gefüge von Raum und Zeit noch nicht vollständig wiederhergestellt. Der Fotograf schreibt uns zu seinem Foto: "Das Foto SpeedBoat I wurde in Königswinter am Rhein aufgenommen, als der Pegelstand des Rheins dazu führte, dass die Kribben, die in den Fluss hineinragen, leicht überspült wurden. Ich habe dann die Kamera nach unten hängend am Stativ befestigt, um eine möglichst bodennahe Aufnahme machen zu können. Fotografiert wurde mit einer Olympus OM-D E-M1 mit 12-60er Objektiv und aufgeschraubtem ND 1.8 Graufilter bei 5 Sekunden Belichtungszeit. Dies führte zur Glättung der Wasseroberfläche und zum dynamischen Bewegungseffekt des vorbeifahrenden Schiffes. Die RAW-Datei wurde mit Capture One Pro entwickelt, die farblichen Anpassungen in Lightroom vorgenommen."

Auch die eindrucksvolle Mondaufnahme von Christian Nagel wirft einen Blick in die Vergangenheit, diesmal in astronomischen Maßstäben und in Form der gestochen scharf eingefangenen Mondkrater. So entstand das Bild: „Während ich bei den Vorbereitungen zu meiner Astrofotografie-Session am Abend noch auf dunklen Himmel wartete, nutze ich den Mond schon einmal zum groben Fokussieren des Teleskops und machte einige Aufnahmen. Ich beschloss, dann auch bei dunklem Himmel noch eine Mond-Serie aufzunehmen. Nach der Bildbearbeitung stellte ich fest, dass auch in der 100%-Ansicht die Bildqualität noch recht brauchbar war und so entschied ich mich für einen Crop, um in der Galerie den Details der Mondaufnahme noch etwas mehr Wirkung zu geben. Die Aufnahme zeigt ein Stacking der besten 50 Bilder aus einer Serie von 200 Aufnahmen, die ich mit einer Astrokamera (ATR3CMOS26000KPA) an einem 8" RC-Teleskop bei etwa 1090mm Brennweite angefertigt habe.“

Den Abschluss der Woche bildete die Aufnahme eines Treppenhauses, das Karsten Gieselmann wie gewohnt gekonnt in Szene setzte. Er schreibt dazu: „Das Treppenhaus in einem Gebäude in der Münchner Innenstadt hat eine interessante und ausgefallene Geometrie. Durch Wahl einer geeigneten Perspektive ist eine abstrakte, grafische Komposition möglich. Im Original ist das Motiv farblich gesehen eine 'graue Maus'. Um die Gesamtwirkung und Spannung des Bildes zu verstärken, habe ich in der Nachbearbeitung eine Tönung aus Blau mit einem Gelb im Treppenauge hinzugefügt.“ Übrigens: In der aktuellen Ausgabe der c’t Fotografie finden Sie einen Artikel über seine Arbeitsweise und wie er seine Motive findet.

Alle Bilder der Woche finden Sie im Überblick noch einmal in unserer Bildstrecke:

(tho)