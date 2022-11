Zeitreise nach 1996: Internet Archive emuliert Apps und Spiele für Palm Pilot

Das Internet Archive macht hunderte Anwendungen und Spiele für den Handheld-Computer Palm Pilot zugänglich, sie lassen sich im Browser über einen Emulator direkt starten und benutzen. Der Palm Pilot war ein 1996 erschienener Handheld-Computer der US-Firma Palm. Er gehört zur Kategorie der Personal Digital Assistants (PDA, damals unvernetzte Geräte mit rudimentären Büroanwendungen) und wurde über einen berührungsempfindlichen Bildschirm mit einem Stift bedient; dazu gab es noch mehrere Funktionstasten.

Palm-Sammlung – Internet Archive

Die Palm-Sammlung beim Internet Archive umfasst derzeit schon 562 Apps, diese Zahl dürfte aber noch steigen, da sich die Sammlung derzeit im Aufbau befindet. Darauf weist Jason Scott vom Internet Archive auf Twitter hin.

Gruppiert ist die App-Sammlung nach Anwendungen, Spielen, Widgets und Probeversionen (Trials). Darunter befinden sich Apps aus der Anfangszeit des Palm Pilot in Schwarzweiß sowie Apps in Farbe, die auf späteren Palm-Modell mit Farb-Display (ab IIIc) liefen. Das Besondere daran: Die Apps werden nicht direkt emuliert, sondern der Emulator des Internet Archive startet das komplette Palm-Betriebssystem, so dass man auch dieses mit seinen Grundfunktionen ausprobieren und einen Eindruck von der Bedienung der damaligen Geräte bekommen kann. In Palm OS waren einige Standardanwendungen enthalten wie Notizzettel und Taschenrechner – darin den späteren Smartphones schon sehr ähnlich.

Palm konnte in der beginnenden Smartphone-Ära nicht mithalten, wurde 2011 von HP gekauft und probierte sich noch erfolglos an eigenen Smartphone-Varianten; 2018 erschien unter der Bezeichnung Palm noch ein Mini-Handy.

Die App SoftGPS macht sich den Spaß, die "Position" des Palm-Nutzers zu "bestimmen". Zu sehen ist aber auch, wie der Emulator die Oberfläche eines Palm darstellt – man kann sie sogar benutzen. (Bild: archive.org)

Emulator CloudPilot

Archivar Scott griff für das Projekt auf den verfügbaren Emulator CloudPilot zurück und implementierte es in 6 Monaten, berichtet er The Verge. Die Sammlung befindet sich noch im Aufbau, denn unter anderem fehlen noch Angaben zu den Urhebern der Apps sowie möglichst Beschreibungen und Hilfestellungen zur Benutzung von Apps.

Das Internet Archive archiviert nicht nur Webseiten und zahlreiche weitere digitale Inhalte des Web, sondern möchte auch ein Archiv der digitalen Vergangenheit sein. So veröffentlichte es beispielsweise 2019 eine Sammlung mit tausenden Spielen aus der Ära von Microsoft DOS, die ebenfalls per Emulator im Browser spielbar sind.

(tiw)