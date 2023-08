"Zelda" und "Mario"-Film verleihen Nintendo Flügel

Dank "Mario" und "Zelda" zu einem starken Quartal: Nintendo hat in seinen aktuellen Geschäftszahlen einen Gewinnsprung von 52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal vermerkt. Im vergangenen Quartal machten die Japaner 181 Milliarden Yen Gewinn, was 1,16 Milliarden Euro entspricht. Der Gesamtumsatz lag bei 2,96 Milliarden Euro, ebenfalls ein Anstieg um 50 Prozent.

Anzeige

Das für die Nintendo Switch erschienene "The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom" verkaufte sich bis Ende Juni 18,5 Millionen Mal. Es ist der Nachfolger des hochgelobten "Breath of the Wild", das 2017 gemeinsam mit der Nintendo Switch auf den Markt kam. Der Release eines "Zelda"-Spiels alleine wäre schon wichtig genug, um Nintendo ein Ausnahmequartal zu bescheren.

Riesenerfolg für "Mario"-Film

Doch zusätzlich dazu hat Nintendo im vergangenen Quartal auch den "Super Mario Bros. Film" veröffentlicht, der in den Kinos zum Kassenschlager wurde und weltweit über eine Milliarde US-Dollar eingespielt haben soll. Die Lizenzerlöse von Nintendo stiegen dadurch um 190 Prozent auf 204 Millionen Euro.

Auch die Verkäufe von "Mario"-Spielen wurden durch den Film angeheizt. Solche Synergien zwischen Videospielen und Filmen/Serien waren in den vergangenen Jahren beispielsweise bei der Netflix-Reihe "The Witcher" und der "League of Legends"-Serie Arcane festzustellen. Spielefirmen haben erkannt, dass erfolgreiche Film- und Serienformate sich positiv auf Markenpräsenz und Spielerzahlen auswirken. Zuletzt gab es daher eine ganze Flut an Spielumsetzungen für Leinwand und Fernseher, darunter auch eine "Halo"-Serie und eine "The Last of Us"-Reihe.

Während die Software-Verkäufe stark blieben, zeigt die Switch bei den Hardware-Verkäufen langsam ihr Alter. Der Absatz der Hybrid-Konsole sank im Jahresvergleich von 3,9 auf 3,43 Millionen Geräte. Es gilt als wahrscheinlich, dass Nintendo den Launch einer neuen Konsole bereits vorbereitet. Einem Bericht von Videogameschronicle zufolge könnte Nintendo bereits im kommenden Jahr seinen Switch-Nachfolger veröffentlichen. Auch die Webseite Eurogamer schreibt von einem Release 2024 – genauer gesagt im zweiten Halbjahr.

Laut Videogameschronicle bekommt die nächste Nintendo-Konsole deutlich stärkere Hardware als die Switch. Das zwinge Nintendo zu Kostenreduktionen an anderer Stelle: So soll die neue Nintendo-Konsole für ihre Mobilnutzung nur noch einen LC-Bildschirm haben, während das aktuelle Switch-Modell mit einem OLED-Screen erhältlich ist.

Anzeige

(dahe)