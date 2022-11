Zhaoxin: Chinesische x86-CPUs mit bis zu 32 Kernen

Zhaoxin hat seine bislang schnellsten Prozessoren für Notebooks und Server vorgestellt. Die Mobil-CPUs der Serie KX-6000G enthalten nun eine selbstentworfene GPU, die sich auf Microsofts 3D-API DirectX 12 versteht und deutlich schneller sein soll als bisher. Bei den KH-40000-Serverprozessoren steigt die Anzahl der CPU-Kerne von 8 auf 32, inklusive AVX2-Support.

Beide Prozessorbaureihen entstehen laut Ankündigung mit 16-Nanometer-Strukturen. Während das bei den KH-40000 schon vor Jahren so geplant war, wirft die KX-6000G-Serie Fragezeichen auf: In früheren Roadmaps war diese nicht vermerkt, stattdessen wollte Zhaoxin längst die KX-7000-Serie vorgestellt haben. Letztere wurde allerdings für einen 7-nm-Prozess des Chipauftragsfertigers TSMC entworfen, der Zhaoxin aufgrund der jüngsten US-Sanktionen vermutlich nicht mehr beliefert.

Als Fertiger für die CPUs käme der chinesische Chipauftragsfertiger SMIC infrage, der einen ausgereiften 14-nm-Prozess im Portfolio hat. Zhaoxin nutzt womöglich eine Abwandlung davon.

Schnellere GPU aus eigener Entwicklung

Zhaoxin ist ein Joint-Venture bestehend aus der Regierung in Shanghai und VIA, womit die Firma VIAs x86-Lizenz nutzen darf. Die einzigen anderen Hersteller mit einer x86-Lizenz sind AMD und Intel. Im Falle der KX-6000G-CPUs legt Zhaoxin den Fokus derweil auf die integrierte Grafikeinheit C-1080, deren Effizienz um 60 Prozent besser sein soll als beim Vorgänger. Bei geringer (Idle-)Last soll die Leistungsaufnahme nur noch halb so hoch sein.

Die vier CPU-Kerne erreichen im 15-Watt-Modus eine Taktfrequenz von 3,0 GHz und bei 25 Watt bis zu 3,3 GHz. Zwei Speicherkanäle binden bis zu 64 GByte DDR4-3200-RAM an. Der I/O-Teil ist derweil schon in die Jahre gekommen: Es gibt 16 PCI-Express-3.0-Lanes, viermal USB 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s, früher USB 3.0 genannt), zweimal USB 2.0 und zweimal SATA 3.

Das Die der Notebook-Prozessoren KX-6000G ist auf den Render-Bildern recht klein gehalten. (Bild: Zhaoxin)

In der KH-40000-Serie legt Zhaoxin drei CPUs mit 32, 16 und 8 Rechenkernen auf, die alle auf einen maximalen Boost-Takt von 2,7 GHz kommen. Das Topmodell nutzt 64 MByte Level-3-Cache, stellt 128 PCIe-3.0-Lanes bereit und bindet bis zu 2 TByte DDR4-3200-RAM mit ECC-Fehlererkennung über acht Speicherkanäle an. Die kleinen Brüder sind auf vier Speicherkanäle und 64 PCIe-3.0-Lanes abgespeckt. Den Render-Bildern zufolge nutzt der 32-Kerner eine größere CPU-Fassung als die anderen Modelle.

