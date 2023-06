Zoff in der Rust-Community führt zu Alternativprojekt

Beschleicht Sie das Gefühl, ChatGPT, Midjourney & Co. lassen kaum einen Stein auf dem anderen? In der Ausgabe 15/2023 spürt c't dem KI-Hype nach und schaut, wie sich Wirtschaft und Gesellschaft verändern, wenn KI textet, übersetzt, malt und programmiert. Außerdem beleuchten wir, wie die Politik auf generative KI reagiert und um Regulierungsmaßnahmen ringt. Die Urlaubssaison kommt! Lesen Sie unseren c't-Urlaubsguide, damit der Technikstress ausbleibt und Sie sich angemessen erholen können. Außerdem erklären wir in unserer Kaufberarung, worauf Sie bei der Anschaffung enes Druckers achten sollten. Das alles und noch viel mehr lesen Sie in c't 15/2023!