Zoom-Update: Chats besser organisieren, Robocalls unterbinden

Im Rahmen eines Updates erweitert Zoom seinen Videokonferenzdienst um mehrere Funktionen. Zum einen erhalten Nutzer einen besseren Überblick ihrer Chats; die Software zeigt auf Wunsch nun alle Unterhaltungen, Dateien und Kontaktanfragen an, in denen der Anwender erwähnt wurde. Ferner soll man nun aufgrund neuer Symbole schneller zwischen Einzelgesprächen, Gruppenchats und Kanälen unterscheiden können.

Des Weiteren erhält Zoom eine Anrufer-ID-Bestätigung. Sie fußt auf dem Framework STIR/SHAKEN (Secure Telephony Identity Revisited bzw. Secure Handling of Asserted information using toKENs); der Standard soll sicherstellen, dass Anrufer eine andere Telefonnummer als die eigene verwenden. Wer ein Zoom Phone einsetzt, erhält vom Anbieter automatisch eine US-Nummer bereitgestellt. Die Cloud-Telefonanlage ist mittlerweile in 47 Ländern verfügbar, in Deutschland seit Anfang 2020.

Ebenfalls neu ist das Feature Admin Channel Management. Mit ihm können Nutzer mit aktivierter Chat-Verschlüsselung einsehen, wer Zugriff auf ihre Daten hat. Weitere Details zum Update finden sich in den Release Notes.

