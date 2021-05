Zoom bekommt Unterstützung für Apples "Center Stage"

Der populäre Videoconferencing-Anbieter Zoom liefert die erste Drittanbieter-iPad-App aus, die Apples neue Center-Stage-Funktion unterstützt. Die Aktivierung erfolgt in der jüngsten Version 5.6.6 des Clients, die noch in dieser Woche verfügbar gemacht werden soll. Zuvor ließ sich das brandneue Kamera-Feature nur in Apples hauseigener Videochat-Anwendung FaceTime nutzen.

Look wie im TV-Studio

Center Stage sorgt dafür, dass die Kamera des Tablets Personen im Bild automatisch "folgen" kann. Sie ist exklusiv für das iPad Pro 2021 mit M1-Chip in den beiden Varianten mit 11- und 12,9-Zoll-Bildschirm erhältlich. Dabei kommt die neue 12-Megapixel-"Ultra Wide"-Linse an der Vorderseite der Geräte zum Einsatz, die ausreichend Auflösung vorhält. Apple nutzt maschinelles Lernen und künstliche Intelligenz, um Gesichter und Menschen im Bild zu orten und zoomt dann blitzschnell auf den richtigen Bildausschnitt. Dies soll dann aussehen wie in einer TV-Studio-Aufnahme, hofft der Konzern.

Gleichzeitig mit der Freigabe in FaceTime hat Apple auch eine eigene Center-Stage-API publiziert. Zoom ist nun das erste Unternehmen, dass sie verwendet; Konkurrenten wie Microsoft (Teams), Skype und andere dürften schnell nachfolgen, da der Einbau offenbar recht simpel ist. "Mit der Unterstützung für Center Stage kann man natürlicher an Zoom-Videogesprächen teilnehmen", so Zoom.

Nützlich bei Bewegung vor der Kamera

Als Beispiel nennt die Firma ein über die App gefilmtes Fitnessprogramm, einen E-Learning-Kurs oder eine Feier mit Freunden und Familie via Zoom. Ebenfalls neu in Zoom 5.6.6 ist eine erweiterte Galeriefunktion auf dem iPad, die bis zu 48 Personen gleichzeitig auf einen Blick im Querformat zeigt, wenn man ein iPad mit 12,9-Zoll-Display verwendet.

Center Stage kann laut einem Supportdokument von Apple, das lobenswerterweise bereits in deutscher Sprache vorliegt, in den Systemeinstellungen explizit ein- und ausgeschaltet werden – zumindest für FaceTime. Alternativ ist dies auch während eines Gesprächs möglich. Wie dies Zoom handhabt, ist aktuell noch unklar.

