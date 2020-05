Zoom entfernt vorübergehend Giphy aus seinem Chatdienst

Zoom hat die Giphy-Integration in seinem Chat gekappt. Die Funktion soll jedoch wiederkommen – nachdem technische und Sicherheits-Maßnahmen umgesetzt wurden. Konkreter beschreibt das Unternehmen nicht, was zu diesem Schritt geführt hat oder welche Änderungen vorgenommen werden.

In einem Blogbeitrag von Zoom heißt es, man wolle damit sicherstellen, dass die Privatsphäre der Nutzer geschützt bleibe. Die GIF-Plattform Giphy ist gerade erst von Facebook übernommen und dessen Fotodienst Instagram zugeordnet worden. Das API, versicherte Facebook, soll für andere Apps und Entwickler erhalten bleiben.

Schutz der Nutzerdaten

Unter anderem warnte die US-demokratische Senatorin, Elizabeth Warren, dass das soziale Netzwerk seine Kontrolle über die Online-Kommunikation durch die Übernahme noch vergrößern wolle – und es in der Vergangenheit Verletzungen der Privatsphäre seiner Nutzer gegeben hat. Das Magazin The Verge hat daraufhin bei mehreren Unternehmen nachgefragt, ob sie Giphy weiterhin anbieten werden. Eine direkte Absage an die Plattform gab es nicht, dafür versicherten einige Anbieter, dass durch die Einbindung bisher keine Nutzerdaten abfließen würden.

Zoom arbeitet derzeit kontinuierlich an der Verbesserung seiner Sicherheitsstandards. Zu Beginn der Coronakrise und der weltweiten Einschränkungen, die zu einer vermehrten Nutzung des Dienstes geführt haben, hat es einige Probleme gegeben. Nun will man eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung für Videokonferenzen mit mehreren Personen ermöglichen. Trotzdem rät der Bundesdatenschutzbeauftragte von Zoom ab.

(emw)