Zoom nach stundenlangem Ausfall wieder verfügbar

Der Videokonferenz-Dienst Zoom ist nach mehreren Stunden Ausfall wieder verfügbar. Ein Teil der Benutzer des Dienstes konnten seit dem späten Montagnachmittag keine Videokonferenzen mehr starten oder sich in sie einwählen, was angesichts der Wichtigkeit des Dienstes für Unternehmen in Zeiten von Homeoffice in der Corona-Krise bei Nutzern zu einigem Unmut führte. Zoom entschuldigte sich für die Störungen und die entstandenen Unannehmlichkeiten.

Unklares Ausmaß

Das genaue Ausmaß und die Ursache der Störungen sind zunächst noch unklar. Auf der Störungsseite von Zoom heißt es, man hätte einen Fix über den Cloud-Dienst ausgeliefert, sodass nach und nach mehr Nutzer den Dienst wieder nutzen konnten.

Eric S. Yuan, CEO von Zoom, entschuldigte sich auf Twitter bei den Nutzern: "Wir sind uns unserer Verantwortung, die wir tragen, Ihre Meetings, Schulunterricht & wichtige Events am Laufen zu halten, bewusst. Es tut mir persönlich sehr leid & wir werden alle unser Bestes tun, um dies in Zukunft zu verhindern.“

Der Videokonferenz-Dienst Zoom hat in der Corona-Krise zunehmend an Bedeutung gewonnen und bis zu 300 Millionen Benutzer täglich. Unternehmen nutzen den Service für virtuelle Meetings von Mitarbeitern im Homeoffice, Schulen, Universitäten und andere Bildungseinrichtungen für den virtuellen Unterricht. Privatnutzer halten darüber Kontakt zur Familie und Freunden. Zoom hatte trotz des starken Nutzerwachstums in der Corona-Krise keine nennenswerten Ausfälle zu verzeichnen, kämpfte jedoch mit Sicherheitsproblemen, die behoben wurden.

