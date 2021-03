Zoom veröffentlicht SDK für die Integration von Video-Anwendungen

Zoom bietet nun ein Software Development Kit (SDK) an, mit dem sich viele Funktionen des Videokonferenzdienstes in andere Anwendungen einbinden lassen. Das soll vor allem Unternehmen nutzen, die nun ihren Kundensupport mit Zoom ausbauen können. Die SDKs sollen laut Zoom besonders einfach zu nutzen sein, etwa um videobasierte Anwendungen mit nativen Benutzeroberflächen zu erstellen.

Der Videodienst kann im Social-Media-Bereich eingesetzt werden, samt Live-Streaming-Optionen und Chat-Möglichkeiten. Entwickler können Zoom auch in Gaming-Apps einbauen, gibt das Unternehmen Beispiele im Blogbeitrag. Außerdem könne man Zoom im Handel nutzen. "Mit dem Video-SDK von Zoom können Entwickler das Kundenerlebnis verbessern, Anwendungen und Funktionen bauen, die Reibungen in der Nutzererfahrung verringern, Möglichkeiten schaffen, das Publikum besser einzubinden und die Barrierefreiheit erhöhen."

Zooms Developer Plattform

Zoom bietet eine Developer-Plattform an, zu der auch das Video-SDK gehört. Zu finden sind dort aber auch APIs, Chatbots und Webhooks. Entwickler sollen Apps und Integrationen basierend auf und für Zoom bauen können. Ebenso finden sie dort Analysen und Insights zur Nutzung ihrer Apps im Zoom App Marketplace.

Um ein Konto zu erstellen, bedarf es nur eines Klicks auf den neuen "Buy Now"-Button – und der Anmeldung. Bis zu 10.000 Minuten im Monat sind zunächst kostenlos, danach kostet jede Minute eine Gebühr. Es gibt auch Jahrespakete zu kaufen, die bei 1000 US-Dollar anfangen.

Zoom hatte vergangenes Jahr mit den sogenannten Zapps die zunehmende Verzahnung verschiedener Dienste angekündigt. Durch diese Apps on Zoom können etwa Dropbox und Slack integriert werden. Neben der Bürokommunikation steht nun also auch eine B2C-Ausrichtung mit den Video-SDKs an.

Lesen Sie auch Untertitel in Echtzeit für Zoom

(emw)