Zoomfilter-Fail: Herr Richter, ich bin keine Katze

Videokonferenzen mit Filtern aufzupeppen kann auch nach hinten losgehen: Das belegt der Mitschnitt einer über Zoom getätigten Verhandlung eines texanischen Gerichts, der derzeit die Runde macht. Im Clip ist statt des Anwalts Rod Ponton nur das Bild eines Kätzchens zu sehen. Auf den Hinweis des Richters, dass hier offenbar ein Zoom-Filter in den Videoeinstellungen aktiviert sei, schaut das Kätzchen verwirrt.

WTF Das Internet ist voll von heißen IT-News und abgestandenem Pr0n. Dazwischen finden sich auch immer wieder Perlen, die zu schade sind für /dev/null. Mehr WTF-Meldungen

Ja, es sei ein Filter, aber er wisse nicht, wie er ihn ausstellen könne, sagt Ponton/die Katze. Seine Assistentin sei auch schon da, um ihm zu helfen. "Ich bin tatsächlich hier und ich bin keine Katze", beteuert er. "Das sehe ich", antwortet der Richter und versucht Anweisungen zu geben, wie sich der Filter abstellen lässt.

Geteilt hat den Clip unter anderem der Richter Roy Ferguson via Twitter. "Wichtiger Zoom-Tipp: Wenn ein Kind ihren Computer benutzt hat, sollten Sie vor dem Beitritt zu einem Video-Meeting prüfen, ob Filter in den Einstellungen ausgeschaltet sind", kommentierte er den Fall. Nun habe ein Kätzchen eine formelle Ankündigung zu einem Fall des 394. Bezirksgerichts in Texas gemacht.

Letztlich habe es dann nur ungefähr eine halbe Minute gebraucht, um den Filter wieder abzuschalten, sagte Anwalt Ponton dem Lokalmedium Mysanantonio. Er habe den Rechner seiner Sekretärin benutzt, es sei wirklich nicht absichtlich passiert, mit Katzenbild der Sitzung beizutreten. Und wenn er die Menschen in dieser anstrengenden Zeit mit seinem Missgeschick zum Lachen gebracht habe, dann nehme er das gerne in Kauf.

Soweit die offizielle Darstellung. Gemäß Occams Fellstriegel wäre die weitaus naheliegendere Erklärung: Rechtsanwalt Rod Ponton ist tatsächlich ein niedliches Kätzchen. Im Internet wissen wir schließlich nie so genau, mit wem wir es zu tun haben. Und die Wahrheit ist irgendwo da draußen.

Lesen Sie auch Harry, das Stinktier, mutet sich nicht in der Videokonferenz

(axk)