Autonomes Fahren: Zoox fährt erstmals mit Passagieren im Straßenverkehr

Amazons Abteilung für autonomes Fahren, Zoox, hat bereits am 11. Februar einen großen Schritt zu einem vollständig autonomen Passagiertransport auf öffentlichen Straßen unternommen, wie Zoox am Montag mitteilte. Das komplett fahrerlose Fahrzeug legte eine Strecke von etwa 1,6 Kilometern zwischen zwei Gebäuden des Unternehmens im kalifornischen Foster City nahe San Francisco auf öffentlichen Straßen zurück. Mit an Bord des fahrerlosen Wagens waren zwei Mitarbeiter von Zoox als Passagiere.

Das Fahrzeug absolvierte die Strecke ohne Komplikationen. Das autonome Fahren wurde dabei mithilfe von Kameras, Lidar und Radar-Sensoren realisiert. Das Robotaxi von Zoox kann bis zu vier Passagiere aufnehmen, die durch ein Airbag-System geschützt werden. Das Fahrzeug fährt elektromotorisch betrieben bis zu 75 mph, etwa 120 km/h schnell. Auf der Testfahrt, die mit Genehmigung der zuständigen Verkehrsbehörde durchgeführt wurde, betrug die maximale Geschwindigkeit 35 mph.

Das 3,63 m lange Fahrzeug ist so aufgebaut, dass es bidirektional fahren kann und mit seiner Allradlenkung auf engstem Raum manövrieren kann. Lenkrad und Pedale sucht man vergebens. Anders als bei vielen anderen autonomen Fahrzeugen ist kein Platz für einen menschlichen Operator vorgesehen. Die Batterien, die Energie für maximal 16 Stunden Fahrt liefern, befinden sich unter den beiden Sitzreihen.

Das Video zeigt die Jungfernfahrt des autonomen Fahrzeugs von Zoox. (Quelle: Zoox)

Das Fahrzeug entspricht den US-amerikanischen Federal Motor Vehicle Safety Standards (FMVSS), in etwa ein Äquivalent zu den ECE-Regeln, die in Europa die Genehmigung von Kraftfahrzeugteilen und Ausrüstungsgegenständen einheitlich regulieren. Zoox spricht davon, dass es das erste Mal in der Geschichte gewesen sei, "dass ein autonomes, speziell angefertigtes, FMVSS-konformes Robotaxi auf öffentlichen Straßen ohne einen Sicherheitsfahrer unterwegs ist".

Dauerhafter Shuttle-Service für Zoox-Mitarbeiter

Aicha Evans, Chef von Zoox, sieht die Jungfernfahrt des Fahrzeugs im öffentlichen Verkehr als Meilenstein in Richtung des Aufbaus eines kommerziellen öffentlichen Roboter-Taxi-Services an. Bis es soweit ist, soll nun der Shuttle-Service mit dem autonomen Zoox-Fahrzeug am Hauptsitz Foster City dauerhaft angeboten werden. Zunächst sei er ausschließlich für alle Vollzeitmitarbeiter zugängig.

Das erste Fahrzeug, das autonom auf öffentlichen Straßen unterwegs ist, ist Zoox allerdings nicht. In San Francisco tummeln sich etwa GMs Cruise und Googles Waymo mit ihren Fahrzeugen im öffentlichen Straßenverkehr. Dabei handelt es sich jedoch um keine speziell angefertigten Taxis. Sie basieren auf herkömmlichen Serienfahrzeugen, die mit autonomer Technik ausgestattet sind. Zuletzt gab es Kritik an den Robotaxis in San Francisco, die autonomen Fahrzeuge hätten den Verkehr und beispielsweise einen Feuerwehreinsatz behindert.

Zoox wurde im Juni 2020 von Amazon übernommen. Der Kaufpreis soll rund 1,2 Milliarden US-Dollar, etwa 1,2 Milliarden Euro, betragen haben.

