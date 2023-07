Zu gefährlich – OpenAI soll GPT-4 Bilder-Funktionen zurückhalten

Das Sprachmodell GPT-4 kann eigentlich auch Bilder verarbeiten. OpenAI soll diese Funktionen bisher nicht veröffentlichen, weil die Macher Sorge um die Privatsphäre von Menschen haben, berichtet die New York Times. Konkret geht es in dem Artikel darum, dass OpenAI wohl besorgt ist, GPT-4 könne einzelne Personen erkennen und entsprechend wiederfinden.

Bereits bei der Ankündigung von GPT-4 hatte OpenAI gesagt, dass das Modell multimodal sei, also auch Bilder analysieren und verstehen kann. Das KI-Tool kann etwa Bildunterschriften verfassen und Bilder zuordnen. Dafür soll OpenAI mit dem Start-up "Be my Eyes" zusammenarbeiten. Mit dessen Technik soll es etwa möglich sein, Bilder mittels KI für Menschen mit Sehbehinderungen zu beschreiben, wobei Bilder in der App aufgenommen werden.

Warnhinweis fällt Sehbehindertem auf

Ein Tester aus Neuseeland hat der New York Times gesagt, dass Aufnahmen von Gesichtern zu einem Hinweis führen, dass diese aus Privatsphäregründen nicht dargestellt würden. Daraufhin hat die NYT bei OpenAI nachgefragt und bekam die Bestätigung, dass GPT-4 Gesichter erkennen kann, man aber besorgt sei, dass die Funktion missbraucht werden könnte. Im Speziellen habe man Sorge, dass man damit gegen die Datenschutzgesetze in Illinois und in Europa verstoßen könnte. Dort bedarf es besonderer Erlaubnis für die Nutzung von biometrischen Informationen.

Der OpenAI-Verantwortliche Sandhini Agarwal wird von der NYT zitiert: "Wir wünschen uns einen Austausch mit der Öffentlichkeit. Wenn wir hören, dass ein solches Tool gar nicht erwünscht sei, sind wir da auch an Bord." Zu bedenken ist auch, dass zumindest die Text-KI halluziniert, was ebenso gut bei Bildern zutreffen könnte. Ein möglicher Bias wirkt sich auf Bilder wie auch auf Text aus.

Bing, Microsofts Suche, die auf GPT-4 basiert, kann bereits Bilder generieren und verarbeiten. Auch Googles Bard ist multimodal und kann entsprechend mit Bildern umgehen. Bisher gibt es keine speziellen rechtlichen Vorwürfe, diese Funktionen betreffend. Anders als urheberrechtliche Sorgen von Künstlern aller Art und Klagen. OpenAI dürfte sich mit der Selbsteinschätzung, eine zu gefährliche Funktion zurückzuhalten, auch interessant machen. Vor den eigenen Diensten zu warnen, scheint ein Trend zu sein.

(emw)