Zubehör aus dem 3D-Drucker für Wago-Klemmen

Wago Creators ist eine von der Wago GmbH & Co. KG entwickelte offene Community, in der Ideen für WAGO-Zubehör im CAD-Format geteilt und weiterentwickelt werden. Hier treffen sich Anwender, Bastler, Maker und Wago-Fans und tauschen ihre Entwürfe aus.

Nach einer Registrierung kann jedes Mitglied der Community Designs hochladen, herunterladen oder direkt von der Wago-Seite aus beim 3D-Druck-Dienstleister i.materialise bestellen. Die Designs auf der Seite sind alle für nicht kommerzielle Zwecke zum Herunterladen, Ausdrucken oder Bestellen gedacht. Wenn man etwas anderes vorhat, kann man sich natürlich mit Wago in Verbindung setzen.

Was die Konstruktion von Zubehör extrem erleichtert, ist der Download von CAD-Modellen für fast alle Wago-Produkte aus dem Katalog. Hierfür ist wiederum ein Account bei PARTcommunity von Wago erforderlich.

Nützliche Designs

Neben dem offensichtlichen Nutzen von Designs, die Klemmen aufreihen und festhalten, finden sich auch einige ungewöhnliche Designs, wie der Drahtverdreher des Users mrehorst oder ein Schlüsselbrett für Wago-Schlüsselringe (Wago-Klemme und etwas Draht, User Andibar).

Alles in allem ist das eine interessante Initiative von Wago, insgesamt sind derzeit 90 Designs online. Schaut man sich aber beispielsweise einmal bei Printables um, so findet man dort in etwa die gleiche Größenordnung an Designs, wenn man die Duplikate und abgeleiteten Designs abzieht.

Vor einiger Zeit hat Miele ein ähnliches Projekt gestartet, bei Thingiverse sind seitdem keine neuen Designs hinzugekommen, was wohl bedeutet, dass es nicht gelungen ist, eine Fanbase oder Community aufzubauen, was mir aufgrund der Zielgruppen bei Wago günstiger erscheint.

(caw)