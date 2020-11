Zürich soll erste AWS-Region der Schweiz werden

Zürich wird die erste AWS-Region der Schweiz und stellt somit die achte Region Europas dar. Kunden des Cloud-Dienstes können ab der zweiten Jahreshälfte 2022 mit der Verfügbarkeit rechnen. Zürich wird drei Availability Zones (AZ) bieten, die Rechenzentren will Amazon ausschließlich in der Schweiz betreiben.

Bislang bietet AWS in der Schweiz ausschließlich eine CloudFront Edge Location und einen Direct-Connect-Standort in Zürich an. Im Vergleich sollen Kunden vor allem von niedrigeren Latenzen profitieren, außerdem sollen sich in der Region auch Anwendungen mit strikteren Regulierungsvorgaben betreiben lassen. Details hierzu finden Leser in der Ankündigung.

Die Konkurrenten Microsoft Azure und Google Cloud offerieren bereits Regionen in der Schweiz. Amazon beschränkte sich bislang in Europa auf Dublin, Frankfurt, London, Paris, Stockholm und Milan; Spanien hatte AWS 2019 als neuen Standort angekündigt. Letzterer soll ebenfalls Ende 2022 oder zu Beginn des Jahres 2023 online gehen.

(fo)