Zufrieden ab 101 Euro pro Stunde: IT-Freelancer erfreut über Einkommen

Ab 101,1 Euro Stundensatz sind die meisten Freelancer mit ihrem Stundensatz zufrieden – das will zumindest das Vermittlungsportal freelance.de in seinem Report „So arbeiten Freelancer in Deutschland“ herausgefunden haben. Im Fokus der Studie stehen auch IT-Freiberufler: Sie sind dank überdurchschnittlich hoher Stundensätze besonders zufrieden.

Stundensätze sind wichtig – und zufriedenstellend

Während von allen befragten Freelancern 70 Prozent angaben, mit ihrer finanziellen Situation mindestens zufrieden zu sein, waren es bei den IT-Freelancern noch einmal zehn Prozentpunkte mehr. Letztere legen bei der Projektsuche zudem besonders viel Wert auf die ausgelobte Vergütung: Für 86 Prozent der IT-Fachkräfte ist der Stundensatz eines der zentralen Argumente für oder gegen ein Engagement in einem Unternehmen. Bei allen Befragten waren es 82 Prozent.

Nicht unzufrieden – aber unzufriedener als andere: IT-Freelancer (Bild: freelance.de)

Dennoch waren ITler mit dem vergangenen Geschäftsjahr im Durchschnitt weniger zufrieden als andere Freiberufler. Zwar gaben 27 Prozent der in der Softwareentwicklung tätigen Freiberufler an, 2022 sei besser gelaufen als erwartet und nur 21 Prozent, es sei schlechter verlaufen als prognostiziert. Deutlich besser sind jedoch die Werte der Spitzenreiter aus dem Bereich "HR, Recruiting, Coaching": 51 Prozent fanden 2022 besser als erwartet, nur 14 Prozent waren enttäuscht von der Entwicklung.

Akquise über Portale, Netzwerk und Vermittler

Die Projektakquise ist für 31 Prozent der Freelancer eher schwierig, 41 Prozent der Befragten empfinden sie hingegen als eher leicht. Dennoch: 58 Prozent nannten die Suche nach neuen Projekten als "Top-Herausforderung für Freiberufler". Neben den zahlreichen Vermittlungsportalen, die 89 Prozent nutzen, setzen viele dabei auf ihr persönliches Netzwerk (79 Prozent) und klassische Personaldienstleister (67 Prozent). Neben der Projektakquise bereiten IT-Freelancer zudem verstärkt die Themen Gesetzeslage und Compliance sorgen. Entsprechend zeigten sich ITler auch überdurchschnittlich unglücklich über die Politik: 61 Prozent der Freelancer in der Softwareentwicklung waren unzufrieden mit deren Arbeit, während der Gesamtwert über alle Branche hinweg bei 54 Prozent liegt.

Fachkräftemangel als Chance – das sehen drei Viertel der Freelancer so. (Bild: freelance.de)

Knapp zwei Drittel der Freiberufler gehen davon aus, dass die Wirtschaft in den nächsten Jahren verstärkt auf sie zurückgreifen wird. Ein möglicher Grund dafür ist der Fachkräftemangel, den drei Viertel der Freelancer als Chance für das eigene Geschäft sehen. Für den Report „So arbeiten Freelancer in Deutschland“ hat freelance.de zwischen dem 31. Januar und dem 17. März 2023 rund 1350 deutsche Freelancer befragt. Die mit Abstand größte Teilgruppe der befragten Stichprobe ist in der IT-Branche tätig. 18 Prozent ordneten sich der "IT- & Softwareentwicklung" zu, weitere 15 Prozent der "IT-Beratung, Digitalisierung" und 3 Prozent der "IT-Infrastruktur, Systemadministration". Interessierte erhalten das vollständige, 74 Folien umfassende PDF nach Registrierung im Vermittlungsportal kostenlos zum Download.

