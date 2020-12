Zukunft durch Technik: Audi investiert 15 Milliarden Euro in Elektromobilität

"Vorsprung durch Technik" lautet seit knapp 40 Jahren Audis Werbeversprechen. Die Volkswagentochter will auch künftig höher als auf Höhe der Zeit sein und in den kommenden Jahren mit 17 Milliarden Euro die Hälfte seines Budgets in "Zukunftstechnologie" investieren.

Mit dem Geld will sich das Unternehmen vom reinen Autohersteller zu einem "Anbieter von vernetzter und nachhaltiger Premium-Mobilität" wandeln, teilt Audi mit . Vor allem aber soll das Geld in die Elektro-Roadmap fließen, also 10 Milliarden Euro in reine elektrische und 5 Milliarden Euro in Hybrid-Antriebe. Bis 2025 plant Audi 20 rein batterie-elektrische und 10 hybride Modelle anzubieten.

Premiumplattform

Für 2021 bis 2025 sieht Audi Forschungs- und Entwicklungsleistungen sowie Sachinvestitionen von insgesamt rund 35 Milliarden Euro vor. In der Summe sind Konzernsynergien berücksichtigt, schreibt Audi. Beispielsweise entwickelt Audi gemeinsam mit Porsche die Premium Platform Electric (PPE) und will den Modularen Elektrifizierungs-Baukasten (MEB) des Gesamtkonzerns Volkswagen nutzen.

Bei der Softwareentwicklung übernimmt Audi-CEO Markus Duesmann den Aufsichtsratsvorsitz der Car.Software-Organisation. Dort sollen auch die Funktionen zum automatisierten Fahren weiterentwickelt werden.

(anw)