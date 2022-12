Zum Ausklang des Jahres: Die Bilder der Woche (KW 52)

Die letzten Tage jeden Jahres sind geprägt von festlicher Stimmung und einer schönen Zeit im Kreis der Liebsten. Nach den Weihnachtsfeierlichkeiten kehrt erst einmal Ruhe ein. Unsere Auswahl der Bilder des Tages spiegelt diese Ruhe wider. Eine Ausnahme bildete der Samstag. Karsten Gieselmann schrieb uns zu seinem stimmungsvollen Foto eines Treppenhauses: "Die fotografische Treppenhausjagd in der Vorweihnachtszeit hat den besonderen Charme, bekannte Motive in neuem Licht vorzufinden, sprich, ist weihnachtlich geschmückt. In der Nachbearbeitung habe ich die Helligkeit reduziert, um den ins Treppenauge strebenden, stilisierten Vogelschwarm wirken zu lassen und gleichzeitig die beiden kletternden Nikoläuse aufgehellt, damit sie als prominenter Teil der Bildgestaltung nicht untergehen.

Am Sonntag begleiteten wir Daniel Stellwagen auf einen Feiertagsspaziergang: "Ich bin immer gerne schon bei Sonnenaufgang unterwegs. An dem Tag hatte ich Glück. Zwar wurde der Nebel auf dem See gut eine Stunde nach Sonnenaufgang immer dichter, aber durch die schon höher stehende Sonne, stellte sich durch das starke Gegenlicht eine wunderbare Stimmung ein. Der Haubentaucher war ein alter "Bekannter" und machte mir noch die Freude im richtigen Moment da hindurch zu schwimmen."

Holger Glaab begeistert die Community der Fotogalerie immer wieder mit seinen eindrucksvollen Architekturaufnahmen. So auch bei seiner tollen Aufnahme der Neuen Synagoge in Mainz. "Das Foto entstand eher spontan bei einem kleinen Tagesausflug nach Mainz. Kurz vor der Rückfahrt besuchte ich noch die Neue Synagoge Mainz, die architektonisch sehr reizvoll ist. Leider gab es an diesem Nachmittag einen starken, lang anhaltenden Regenschauer. Kurz vor Sonnenuntergang hörte der Regen jedoch auch und die Synagoge wurde durch die Sonnenstrahlen der untergehenden Sonne von hinten sanft angeleuchtet. Diese wenigen Minuten konnte ich glücklicherweise ausnutzen, um letztendlich diese Aufnahme machen zu können. Die Nachbearbeitung und Umsetzung entstand in Adobe Lightroom und Photoshop.

Sehnsuchtsziel für Fotografen

Island ist ein Paradies für Natur- und Landschaftsfotografen. Zahlreiche Bilder in der Galerie haben dieses Traumziel für viele auch vor dem heimischen Bildschirm erlebbar gemacht. Einen ungewohnten Ansatz wählte Dave Derbis bei seiner Aufnahme: "Das Foto entstand auf einer Fotoreise in Island. Ich habe dieses Motiv schon seit einigen Jahren im Kopf. Bei dieser Reise haben nun endlich die Bedingungen, wie der Wasserstand der Flüsse, die Bewölkung und Windstärke für den Drohnenflug und die Zugänglichkeit zu einem geeigneten Startpunkt für den Flug zusammen gespielt. Um diese Flusssysteme zu finden, habe ich im Vorfeld der Reise sehr viele Stunden mithilfe von Satellitenbildern in unterschiedlichen Onlinediensten recherchiert. Vom Boden aus sehen diese flachen Flussverzweigungen noch recht unspektakulär aus, aber wenn man sie von oben betrachtet, werden sie, je höher man aufsteigt, immer abstrakter und faszinierender."

Der vorletzte Tag des Jahres gehörte einem Foto mit dem passenden Namen "Ruhe nach dem Sturm". Christian Hanny fotografierte es in Italien. Das Bild entstand am Meer bei "Vasto" in Italien. Nach einem heftigen Sturm mit Wind und Regen legte sich langsam das Wetter und die Sonne begann sich langsam durch die Wolken zu kämpfen. Wartend im Wohnmobil beobachtete ich diesen "Steg der Muschelfischer" der im Nebel ein mystisches ruhiges Bild zeigte. Sofort wollte ich diesen Anblick festhalten. Fotografiert aus der Hand mit meiner Fujifilm X-T2 und 200mm.

Die Redaktion der c't Fotografie wünscht Ihnen einen schönen Jahresabschluss und das Beste für 2023.

