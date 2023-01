Zum Ende von Stadia: Google will Bluetooth im Spiele-Controller aktivieren

Google schaltet seinen Spiele-Streamingdienst Stadia in wenigen Tagen ab – dort erworbene Spieletitel sind dann nicht mehr zugänglich. Und was wird aus der Hardware, dem Stadia-Controller? Google hat nun ein Einsehen mit den Wünschen der Kunden und will beim außerhalb von Stadia eigentlich nur per Kabel benutzbaren Controller mit einem Software-Update den Bluetooth-Chip aktivieren. Damit ließe sich das Gamepad dann nahezu universell fürs Spielen einsetzen, was sich etliche Kunden schon seit Langem wünschen. Das teilte Google in einem kurzen Community-Beitrag mit – und das auch nur neben der Ankündigung, für die letzten Tage bei Stadia gebe es noch ein kleines, kostenloses Spiel dazu.

Statt Kabelverbindung endliche Bluetooth

Am 18. Januar will Google seinen cloud-basierten Dienst Stadia endgültig abschalten. Den zugehörigen Store hat das Unternehmen schon länger deaktiviert, dort konnte man Spiele und auch den Controller kaufen. Auch innerhalb gekaufter Spiele lassen schon länger keine Transaktionen mehr ausführen. Google hatte im September 2022 entschieden, seinen Spiele-Streamingdienst wegen enttäuschender Nutzerzahlen einzustellen. Das Geld für gekaufte Spiele und Hardware erstattet Google zurück – das Gamepad müssen die Besitzer aber nicht zurückschicken.

Der Nutzen des Controllers wäre nach dem Stadia-Ende jedoch stark eingeschränkt, weil er sich dann nur über Kabel mit einem Wiedergabegerät verbinden ließe – das dürfte für die meisten Nutzer zu umständlich sein. Lediglich das Einrichten des Zubehörs nutzt eine Bluetooth-Verbindung, ansonsten verbindet sich das Gamepad direkt per WLAN mit Stadia. Deshalb hatten zahlreiche Nutzer auf Reddit bereits ein Freischalten von unbeschränkter Bluetooth-Verbindung gefordert. Google kommt dem Wunsch nun nach und will in derselben Woche, in der Stadia abgeschaltet wird, ein Software-Tool veröffentlichen, das Bluetooth auf dem Controller in vollem Umfang aktiviert. Weitere Informationen dazu sollen folgen, schreibt Google in der kurzen Mitteilung.

Wie Google dort außerdem mitteilt, gibt es für letzten Tage bei Stadia noch ein kleines Spiel als kostenlose Zugabe: Das "Worm Game" sei noch älter als Stadia selbst und sicherlich nicht das Spiel des Jahres. Dieses Mini-Spiel hätten die Stadia-Entwickler jedoch in den vergangenen Jahren zu Testzwecken benutzt und damit viel Zeit verbracht, weshalb sie es jetzt mit den Kunden teilen wollten. Es handelt sich um eine Variante des bekannten "Snake"-Spiels.

(tiw)