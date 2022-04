Zurück in die Zukunft: DeLorean will am 18. August Elektro-Sportwagen zeigen

Die DeLorean Motor Company (DMC) will am 18. August 2022 ihr Konzept für ein Elektro-Sportwagen zeigen. Einen Vorgeschmack auf das Auto will die Firma, deren Namen vor allem durch die Filmreihe "Zurück in die Zukunft" mit Michael J. Fox und Christopher Lloyd bekannt wurde, auf der Autoshow Pebble Beach Concours d'Elegance in der Nähe von Monterey in Kalifornien bieten.

In einer Mitteilung zeigte DeLorean schon mal einen Blick auf das Fahrzeug. Zu sehen ist ein Teil des Hecks mit den linken Rücklichtern, ein Außenspiegel und die gegenüber der Version in der Filmreihe eher weicheren Formen. Auf der DeLorean-Website ist zu erahnen, dass das Auto ebenso wie der weltberühmte Vorläufer Flügeltüren haben wird.

DeLorean entwickelt das Elektroauto nach eigenen Angaben zusammen mit der italienischen Designfirma Italdesign, die unter anderem bisher auch für Audi, BMW und Seat tätig wurde. Auch der Entwurf für den Saab 9000 stammt von Italdesign.

Kühlschrank statt Sportwagen

Die DMC wurde 1973 von John DeLorean gegründet, der sich vormals bei General Motors um Muscle Cars gekümmert hatte. Das erste Auto der Firma, der DMC-12, kam 1981 mit einer Karosserie aus gebürstetem Edelstahl auf den Markt, es erwies sich als Flopp, es wurden lediglich 9000 Fahrzeuge hergestellt.

So konnten die Macher von "Zurück in die Zukunft" günstig drei Exemplare erstehen, die in dem 1985 erschienenen Film die Zeitmaschine darstellen. Es wird berichtet, dass ursprünglich ein Kühlschrank als Zeitmaschine herhalten sollte; vermutlich wären dann weder das Auto noch der Film derart populär geworden.

Ein texanischer Investor übernahm den Firmennamen "DeLorean Motor Company" sowie Teile und Motoren des DMC-12 aus der Konkursmasse des Unternehmens. Dann baute DMC nahe Houston in Texas aus den Rahmen alter DMC-12 und den Originalteilen nahezu fabrikneue Fahrzeuge und verkaufte generalüberholte Modelle sowie Ersatzteile. Da die zum Neuaufbau geeigneten Rahmen immer knapper wurden, überlegte DMC schon seit Jahren, eine Kleinserie von etwa 20 Fahrzeugen pro Jahr aufzulegen. Aus den 2011 bekannt gewordenen Plänen, 2013 ein Elektroauto auf den Markt zu bringen, war nichts geworden.

(anw)