Zwei-Faktor-Authentifizierung: Online-Thementag der heise devSec im Mai 2023

Die Entwicklerkonferenz heise devSec findet im Herbst dieses Jahres wieder in Karlsruhe statt. Im Frühjahr richten die Veranstalter heise Developer, heise Security und dpunkt.verlag wie in den letzten Jahren einen Online-Thementag aus. Diesmal dreht sich am 16. Mai alles um Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA) aus Developer-Sicht.

Sicheres Log-in richtig umsetzen

Techniken wie 2FA und WebAuthn gehören zum Pflichtprogramm für Services, denn die reine Kombination aus Name und Passwort ist eine Einladung für Angriffe auf Accounts über Phishing und Co. Der Thementag der heise devSec zeigt die Hintergründe zur Multi-Faktor-Authentifizierung, zu WebAuthn und zum Time-based One-time Password Algorithmus (TOTP).

Das Programm bietet Vorträge zu folgenden Themen:

Quo Vadis 2FA?

Authentifizierung 2.0: Sicher in die Zukunft mit WebAuthn

OTP-Methoden, eine Auseinandersetzung

2FA richtig implementieren: Risiken und Legacy

Passwortlos in der Praxis mit WebAuthn und Passkeys

TOTP in der Praxis: Backend-Implementierung am Beispiel Go

Bis zum 24. April 2023 sind Tickets für den Online-Thementag zum Frühbucherpreis von 249 Euro (zzgl. 19 % MwSt.) erhältlich. Derweil suchen die Veranstalter noch bis zum 31. März auch noch nach Vorträgen für die Hauptkonferenz, die am 12. und 13. September in Präsenz in Karlsruhe stattfindet.

