Zwei Jahre mit Apple AirTags im Podcast von Mac & i

Bluetooth-Tracker wie Apples AirTags lösen ein urmenschliches Problem: Der ständig verlegte Schlüssel ist damit schnell aufgestöbert, das erspart eine lästige Suche. Auch Rucksäcke, Koffer, Geldbeutel und viele andere Gegenstände lassen sich so leicht aufspüren. Zwei Funktionen heben die AirTags von anderen Trackern ab: Durch Ultrabreitbandfunk sind sie sehr genau im Raum zu orten und über Apples riesiges "Wo ist?"-Netzwerk auch in weiter Ferne. Praktisch jedes zufällig vorbeikommende iPhone übermittelt den Standort des AirTags verschlüsselt an Apples Server, wo ihn wiederum der Besitzer abrufen kann.

In Episode 42 des Apple-Podcasts von Mac & i ziehen Malte Kirchner und Leo Becker im Gespräch mit ihren Redakteurskollegen Sebastian Trepesch und Holger Zelder ein Zwischenfazit nach zwei Jahren AirTags. Neben Einsatzbereichen und Erfahrungen geht es auch um Produkte von Drittanbietern, die ebenfalls das "Wo ist?"-Netzwerk nutzen könne – auch unbefugt. Zudem diskutieren wir über Apples schrittweise ausgebauten Anti-Stalking-Maßnahmen und deren Auswirkungen auf den Diebstahlschutz. Unsere Wunschliste zu AirTags 2 darf zudem nicht fehlen.

Zu den weiteren Themen gehört die Skepsis von Apple-Manager in Hinblick auf das kommende Headset sowie der große USB-C-Umstieg auch bei AirPods & Apple-Zubehör.

Die ganze Folge als Audio-Stream (RSS-Feed) zum Anhören und Herunterladen:

Der Apple-Podcast von Mac & i erscheint mit dem Moderatoren-Duo Malte Kirchner und Leo Becker seit Anfang 2023 im schnelleren Zweiwochenrhythmus. Neben Gesprächen mit Gästen zu Fachthemen binden wir dabei auch die Hörerinnen und Hörer sowie aktuelle Entwicklungen stärker ein. Wir freuen uns über Zuschriften und Fragen an podcast@mac-and-i.de.

(lbe)