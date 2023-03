betterCode() API 2023: Nächste Woche gibt es die Heise-Konferenz zu Web-APIs

Für kurzentschlossene Developer mit Interesse an der Entwicklung von Web-APIs mag vielleicht die betterCode() API ein wichtiges und am 30. März startendes Online-Konferenzangebot sein. Ein zweiter Termin folgt am 27. April. Das entspricht dem Konzept der Erstauflage vor zwei Jahren. Wie damals lassen sich beide Thementage im Paket, aber jeder der beiden auch einzeln buchen. Auf den zweiten Konferenztag gilt derzeit noch ein Frühbucherrabatt.

Was ist wichtig bei der Entwicklung von Web-APIs?

Die 13 Vorträge der betterCode() API 2023 vermitteln eine aktuelle und praxisnahe Aufbereitung der derzeit wichtigsten Themen zur Entwicklung von HTTP-APIs. Behandelt werden unter anderem:

evolutionäre Architekturen und APIs

die richtigen APIs mit Event Storming finden

das Erweitern bestehender APIs um GraphQL

konstruktive Reviews von API-Designs

API Operations Pipelines

AsyncAPIs

die Sicherheit von APIs

ein Leitfaden für den Weg vom geplanten Kundenerlebnis zur API-Roadmap

erfolgreiche APIs durch gute Developer Experience

die Vorteile von API Guidelines

API Sprawls

Einen detaillierteren Überblick bietet die Programmübersicht. Begleitet werden die zwei Konferenztage durch zwei ganztägige Workshops. Der erste der Konferenz vorgelagerte vermittelte Grundlagenwissen, hat aber bereits am 16. März stattgefunden. Beim zweiten Workshop am 3. Mai geht es um das Thema Sicherheit ein. Für diesen gibt es noch Tickets zu erstehen.

Start im Frühjahr, mittlerweile vierte Auflage

Ausrichter der betterCode() API sind heise Developer, iX und dpunkt.verlag. Die Konferenz hatte ihren Auftakt im Frühjahr 2021. Es folgten Ausgaben im Herbst desselben Jahres und im April 2022. Die Veranstaltung ist vor dem Hintergrund entstanden, dass niemand mehr in der Webentwicklung und insbesondere in der Microservices-Entwicklung an APIs vorbeikommt.

Es geht in der Folge um die Beantwortung folgender Fragen: Welche Architekturparadigmen, welche Verfahren, welche Protokolle nutze ich, wann welche besser nicht? Wie gewährleiste ich Qualität, Kompatibilität und Sicherheit? Hat man darauf Antworten gefunden, steht einer erfolgreichen API-Entwicklung nichts mehr im Wege. Die betterCode() API will hier helfen.

. (ane)