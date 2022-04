betterCode() API: Jetzt Online-Konferenz buchen und 20 Videos obendrein bekommen

Für die betterCode() API 2022 wurde die Frühbucherrabattphase bis einschließlich 14. April verlängert. Wer die Online-Konferenz zur Web-API-Entwicklung also jetzt bucht, kann 50 Euro auf den später gültigen Preis von 249 Euro sparen (alle Preise zzgl. MwSt.). Die von heise Developer, iX und dpunkt.verlag ausgerichtete Konferenz findet zum vierten Mal statt, sie berücksichtigt wesentliche Aspekte bei Design, Entwicklung und Management von Web-APIs.

Konzeptuelles Wissen, Praxis-Know-how und Entscheidungshilfen

Zu den sieben Vorträgen am Konferenztag bekommen interessierte Entwickler und Entwicklerinnen sämtliche 20 Videoaufzeichnungen der drei früheren Ausgaben der betterCode() API hinzu, sodass sie bei nahezu allen Herausforderungen der API-Entwicklung sehr gut gewappnet sein werden. Diese befassen sich mit grundlegenden Themen, aber berücksichtigen auch fortgeschrittenere Aspekte. Wer also den Konferenztag am 27. April bucht, bekommt ein großes Paket obendrein, das ihn oder sie befähigt, sich mit dem Thema Web-API-Entwicklung ganzheitlich auseinanderzusetzen.

Die Themen der Online-Konferenz sind:

Was macht "gutes" API-Design aus?

OAuth2- und OIDC-Authentifizierung mit Keycloak

API Economy: Wie verdient man Geld mit APIs?

Wie wird eine API zum Produkt?

Geht's auch ohne REST?

Interprozesskommunikation (IPC) für Microservices mit gRPC

Deklarative APIs am Beispiel Kubernetes

Workshop-Programm zu GraphQL, API-Security und Keycloak

Darüber hinaus werden drei ganztägige Workshops angeboten – ebenfalls inklusive der Videoaufzeichnungen der früheren Auflagen. Am 18. Mai geht es in dem einen um die Authentifizierung mit der Identity- und Access-Management-Software Keycloak, in einem anderen am selben Tag um GraphQL, und zwar auf Basis von Java und Spring Boot. Der dritte Workshop am 23. Mai widmet sich der API-Sicherheit. Es werden Angriffs- und Verteidigungsszenarien diskutiert.

Die Teilnahme an einem der Workshops beläuft sich auf 499 Euro (zzgl. MwSt.). Wer mit dem Team teilnehmen möchte, kann auf Anfrage von Gruppenrabatten profitieren – das gilt sowohl für Konferenztag als auch für die Workshops.

Weitere Informationen finden sich auf der Konferenz-Website.

(ane)