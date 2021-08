betterCode() Java 17: Onlinekonferenz hilft bei Migration aufs neue LTS-Release

Nur noch bis einschließlich 24. August gilt die Frühbucherrabattphase für die Onlinekonferenz betterCode() Java 17. Das bedeutet, dass Interessierte weiterhin 50 Euro (alle Preise zzgl. MwSt.) auf den später gültigen Preis von 199 Euro sparen können. Die von heise Developer und dpunkt.verlag ausgerichtete Veranstaltung findet am 14. September 2021 statt, dem Tag, an dem Java 17 erscheinen soll.

Seit dem letzten LTS-Release (Long-Term Support) der Programmierplattform sind fast drei Jahre vergangen. Die nächste große Java-Version mit LTS-Status ist nun Java 17. Das neue Release wird für die nächste Zeit die Referenz für eine gesicherte Java-Entwicklung sein. Die seit Java 11 hinzugekommenen Neuerungen sollen dafür sorgen, dass Java weiterhin zeitgemäß und eine der verbreitetsten Programmiersprachen bleibt – der großen Konkurrenz zum Trotz.

Konzept und Versprechen der Konferenz

Das Programm der Konferenz bietet einen tiefgehenden Einblick in die Neuerungen und will wertvolle Hilfen für eine künftige Java-Unternehmensstrategie beziehungsweise bei der Migration von schon oder bald veralteten Java-Systemen bieten. Letzteres ist vor allem relevant, weil Java 8 und Java 9 zwar immer noch eingesetzt werden, aber teilweise gar nicht mehr beziehungsweise schon bald nicht mehr oder nur noch teuer mit Supportleistungen unterstützt werden.

Deswegen gibt es Vorträge zu den Neuerungen von Java 17, dem OpenJDK, unterschiedlichen Java-Distributionen und dem Java-Ökosystem, Migrationsszenarien, vor allem aber in sogenannten Deep Dives eine tiefgehende Behandlung der wichtigsten Features, die seit Java 11 dazugekommen sind, sodass Teilnehmende ein klares Verständnis davon bekommen, was ihnen das moderne Java bringt.

Am Abend wird es außerdem die CyberLand Release Party geben. In dem Rahmen werden das LTS-Release gefeiert und noch mal die interessantesten Neuerungen beleuchtet. Dazu werden Gesprächspartner aus dem Java- und OpenJDK-Umfeld eingeladen und in Quiz/Spiele können die Zuschauer etwas gewinnen. An der CyberLand Release Party kann man kostenlos teilnehmen.

Bekannte Speaker aus der Java-Szene

Referenten der sich über den Tag erstreckenden Konferenz wie Wolfgang Weigend, Hendrik Ebbers, Falk Sippach, Sandra Gerberding, Gunnar Morling, Benjamin Schmid und Martijn Verburg sind in der deutschsprachigen Java-Community bekannt und wirken beispielsweise auch an der JavaLand-Konferenz, der vermutlich größten und wichtigsten deutschen Java-Konferenz mit.

Die Konferenz gibt es bis zum 23. August zum Frühbuchertarif für 149 Euro (alle Preise zzgl. MwSt.), zusätzlich wird am 8. Oktober ein ganztägiger Workshop angeboten, bei dem der bekannte Buchautor Michael Inden die Neuerungen praxisnah beleuchtet. Der Online-Workshop kostet 449 Euro. Wer im Team teilnehmen möchte, kann darüber hinaus auf Anfrage von Gruppenrabatten profitieren.

(ane)