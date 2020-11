betterCode() .NET 5.0: Bis 11. November vom Frühbucherrabatt profitieren

Anlässlich des diese Woche bevorstehenden Release von .NET 5.0 veranstaltet heise Developer gemeinsam mit www.IT-Visions.de ein Online-Event: Am 3. Dezember 2020 bieten ausgewiesene .NET-Experten Entwicklern und Entwicklerinnen eine kompakte Eintagestour durch die neue Hauptversion.

Wer Interesse an der Konferenz hat, für den ist es vielleicht spannend zu wissen, dass man noch bis einschließlich 11. November vom Frühbucherrabatt profitieren kann. Bis dahin kostet die Teilnahme 149 Euro (zzgl. 16 % MwSt.), danach 199 Euro (zzgl. 16 % MwSt.). Teams können zusätzlich von Gruppenrabatten profitieren. Ein separat angebotener Workshop, der zeigt, wie sich echte Single-Page-Web-Apps jetzt mit .NET und C# entwickeln lassen, kostet 449 Euro (zzgl. 16 % MwSt.), wobei es einen Kombirabatt bei Buchung von Workshop und Konferenz gibt.

Programm-Übersicht

Im Tagesverlauf der Online-Konferenz sollen die Teilnehmer praktisches Wissen an die Hand bekommen, um sich mit den Neuerungen von .NET 5.0 vertraut zu machen und eine Einschätzung darüber zu bekommen, wie sie das Update angehen können.

Teilnehmende haben die Gelegenheit, ihre Fragen ausgewiesenen .NET-Insidern wie Holger Schwichtenberg, Christian Wenz, Rainer Stropek, André Krämer und Tim Cadenbach zu stellen – entweder per Chat oder direkt via in die Online-Konferenzplattform venueless integrierte BigBlueButton-Räume. Zum Abschluss wird Immo Landwerth, Program Manager für .NET bei Microsoft, dann sogar einen Ausblick auf .NET 6.0 geben.

Die Teilnehmer erwarten acht 45-minütige Vorträge:

Von .NET Framework über .NET Core zu .NET 5.0: Status, Migrationswege und Aufwände

Was ist neu in C# 9.0?

ASP.NET Core 5.0 und Blazor 5.0

Die Neuerungen in Entity Framework Core 5.0

Mobile Entwicklung mit .NET 5

Neuerungen in .NET 5.0

Windows UI Library 3 (WinUI3) als Alternative zu WPF und UWP

Ausblick auf .NET 6

Das gesamte Programm und detaillierte Informationen zum Ablauf, zu den Vorträgen und Vortragenden stehen auf der Website des Online-Events zu .NET 5.0. Sie bietet auch weiterführende Links und den aktuellen Stand der Planungen.

betterCode() ist eine neue Marke von heise Developer und dpunkt.verlag, unter deren Dach Online-Konferenzen durchgeführt werden.

(ane)