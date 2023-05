betterCode() .NET 8.0: die Heise-Konferenz zu Microsofts künftigem LTS-Release

Microsoft wird .NET 8.0 im kommenden November veröffentlichen. Wer sich auf das Release mit Long-Term Support (LTS) einstellen möchte, findet in der Online-Konferenz betterCode() .NET 8.0 am 21. November 2023 tiefergehende Informationen. Wie in den vergangenen Jahren haben die Veranstalter heise Developer und dpunkt.verlag in Kooperation mit www.IT-Visions.de zu verschiedenen Schwerpunkten .NET-Experten geladen. Sie stellen unter anderem die Neuerungen in den Bereichen Desktop-Applikationen mit Windows Forms und WPF, Webanwendungen mit ASP.NET sowie Cross-Platform-Entwicklung mit .NET MAUI vor.

Drei Jahre lang wird Microsoft das Release laut seiner Support-Richtlinie mit Updates versorgen. Derzeit befindet sich .NET 8.0 in der vierten Preview-Version.

Konferenztag mit vier begleitenden Workshops

In jeweils 45-minütigen Vorträgen führen die .NET-Experten durch die Online-Konferenz am 21. November. Entwicklerinnen und Entwickler erhalten unter anderem Einblicke in die Neuerungen des SDK, der Runtime und der Basisklassen von .NET 8.0 sowie die neuen Features der Programmiersprache C# 12.0. Offene Fragen an die Referenten – darunter .NET-Insider wie Dr. Holger Schwichtenberg, Christian Wenz, Rainer Stropek, Thomas Claudius Huber und André Krämer – lassen sich jeweils nach den Vorträgen in einer interaktiven Diskussion stellen. Nach dem Besuch der Konferenz sollen Teilnehmende besser abschätzen können, wie sie das Update selbst angehen können.

Das Konferenzprogramm umfasst folgende Vorträge:

.NET 8.0 im Überblick: Neuigkeiten für SDK, Runtime und Basisklassen

Neuigkeiten in C# 12.0

Neuigkeiten für die Webentwicklung in ASP.NET Core 8.0 und Blazor 8.0

Neuigkeiten beim OR-Mapping mit Entity Framework Core 8.0

Neuigkeiten für Windows-Entwickler: WPF 8.0, Windows Forms 8.0, WinUI 3 v1.x

Neuigkeiten bei der Cross-Platform-Entwicklung mit .NET MAUI 8.0

Ausblick auf .NET 9.0

Vier ganztägige Online-Workshops stehen nach der Konferenz ebenfalls zur Auswahl:

Praxisworkshop: C# 12.0 (22. November)

Live-Coding-Workshop: Moderner Datenzugriff mit Entity Framework Core 8.0 (27. November)

Single-Page-Web-Apps und Hybrid-Apps entwickeln mit Blazor 8.0 und Blazor United (29. November)

Eine Cross-Platform-App an einem Tag mit .NET MAUI 8.0 entwickeln (30. November)

Tickets zum Frühbucherpreis

Wer sich bereits frühzeitig ein Ticket sichert, profitiert vom Frühbucherrabatt: Ein Konferenzticket lässt sich ab sofort für 199 Euro (alle Preise zzgl. 19 % MwSt.) erwerben. Nach dem 30. Oktober steigt der Preis auf 249 Euro. Gruppenrabatte erhalten Teams ab drei Personen im Online-Ticketshop automatisch. Ein Ganztages-Workshop nach Wahl ist für 499 Euro buchbar.

Weitere Informationen teilen die Veranstalter regelmäßig auf der Konferenz-Website sowie im dort abonnierbaren Newsletter und auf ihrem Twitter-Kanal mit.

(mai)