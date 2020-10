betterCode() PHP 8: Nur noch eine Woche Frühbucherrabatt

Für den 26. November 2020 ist die Veröffentlichung der achten Hauptversion von PHP geplant. heise Developer nimmt dies zum Anlass und veranstaltet an diesem Tag in Kooperation mit den Experten von thePHP.cc und den Machern der PHP.RUHR-Konferenz die betterCode() PHP 8.

Neben einem Überblick zu den Neuerungen des Releases erhalten Entwicklerinnen und Entwickler detaillierte Einblicke in den Entwicklungsprozess der Programmiersprache. Ausgewählte Experten leisten anhand praxisnaher Beispiele und Hand-on-Infos Hilfestellung bei der Migration auf PHP 8.

Tipps für die trittsichere Migration

Im Fokus steht die Frage, was die achte Hauptversion an Änderungen bringt und wie Entwickler das Neue beherrschen und im Code umsetzen können. Eine der wichtigsten Neuerungen dürfte der Just-in-Time-Compiler (JIT) sein, den PhpStorm-Entwickler Nikita Popov in einem Vortrag vorstellt. PHPUnit-Schöpfer Sebastian Bergmann stellt das Mehr an Typinformationen im Code vor, die die Software robuster machen sollen. Der Doctrine-Annotations-Entwickler Benjamin Eberlei erklärt, wie sich der Code mit Metadaten besser maschinell strukturieren lässt. Dafür nimmt er die in PHP 8 neuen Attribute anhand einiger Use Cases unter die Lupe.

Arne Blankerts führt vor, wie Entwickler ihre Infrastruktur modernisieren können, um von Vorteilen der neuen PHP-Version zu profitieren. Anschließend zeigt Stefan Priebsch, wie man den Code unfallfrei migriert. Abschließend berichtet Sara Golemon, die Release-Managerin für PHP 8, aus dem inneren Kern über den Prozess der Entwicklung von PHP, wie Entwickler sich aktiv einbringen können und was sich jetzt am Horizont auftut.

Von Rabatten profitieren

Noch bis zum Freitag, den 6. November, können Teilnehmer diese Eintagesveranstaltung zum reduzierten Frühbuchertarif von 129 Euro (alle Preise exkl. Mwst.) buchen; danach fällt der reguläre Preis von 149 Euro an. Teams können zusätzlich von Gruppenrabatten profitieren, Interessierte können sich für Anfragen hierzu an das Event-Team wenden. Weitere Informationen und die Möglichkeit, sich anzumelden, finden sich auf der Konferenz-Seite.

