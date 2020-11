betterCode() PHP 8 bietet jetzt auch Workshops an

Am 26. November 2020 veranstaltet heise Developer in Kooperation mit thePHP.cc und den Organisatoren der PHP.RUHR-Konferenz das Online-Event betterCode() PHP 8 – für diesen Tag ist die Veröffentlichung der achten Hauptversion der Programmiersprache geplant. Nun gibt es auch zwei Workshops zu buchen.

Zwei neue Workshops im Programm

Zum einen gibt Sebastian Bergmann am 11. Dezember 2020 einen Einblick über Werkzeuge für das Management von Projektabhängigkeiten, in die statische Analyse von Programmcode, das dynamische Testen, das automatisierte Aufräumen und Umbauen von Programmcode sowie in die Analyse von Laufzeitverhalten. Für jedes Werkzeug erklärt er das Problem, das dieses Werkzeug lösen möchte. Neben einer Demo gibt der Sebastian Bergmann Hinweise zur Installation, Konfiguration und Verwendung. Teilnehmende können den Einsatz der Werkzeuge anhand praktischer Beispiele einüben.

Stefan Priebsch führt seinen Talk zur Migration auf PHP 8 am Hauptkonferenztag in seinem Workshop am 9. Februar 2021 weiter. Teilnehmende erhalten Hinweise zu möglichen Fallstricken, die ein Upgrade von PHP 7.x auf PHP 8 bieten kann. Neben konkreten Lösungsansätzen gibt er Hilfestellung bei der Vorbereitung des Codes auf die neue Hauptversion. In mehreren Programmierübungen wenden die Teilnehmenden das Gelernte direkt in der Praxis an. Der Workshop wird durch eine Diskussion von verschiedenen Migrationsszenarien und -strategien abgerundet. Darüber hinaus gibt es ausreichend Zeit, um alle offenen Fragen zu klären.

So gestaltet sich das Programm der Hauptkonferenz

Mit fünf Vorträgen und einem Speaker Panel informieren ausgewählte Experten über die Features und Neuerungen zu PHP 8. Entwicklerinnen und Entwickler erhalten detaillierte Einblicke in den Entwicklungsprozess der Programmiersprache. Experten leisten anhand praxisnaher Beispiele und Hand-on-Infos Hilfestellung bei der Migration auf PHP 8.

Tracing JIT in PHP 8

Nukleare Abrüstung dank typsicherem PHP

Metadaten in PHP 8: Sprachfeature statt Docblocks-Hacks

Alles neu macht der Herbst: Die Infrastruktur modernisieren

Migration: Den Code fit machen

PHP: How the Sausage Is Made

Vergünstigte Angebote

Auf der Webseite zur betterCode () PHP 8 finden sich aktuelle Informationen zum Programm. Außerdem können Interessierte dort Ticketbuchungen vornehmen. Ein Ticket für die Eintagesveranstaltung kostet 149 Euro (alle Preise zzgl. 16 % MwSt.). Teams können zusätzlich von Gruppenrabatten profitieren, Interessierte können sich für Anfragen hierzu an das Event-Team wenden. Ein Workshop kostet 449 Euro, wobei es einen Kombi-Rabatt bei Buchung von Workshop(s) und Konferenz gibt.

betterCode() ist eine neue Marke von heise Developer und dpunkt.verlag, unter deren Dach Online-Konferenzen durchgeführt werden.

