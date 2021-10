betterCode() PHP: Jetzt noch Frühbucherrabatt sichern

Die Veranstalter heise Developer und dpunkt.verlag der Online-Konferenz zur Programmiersprache PHP verlängern den Frühbucherrabatt um eine Woche. Noch bis einschließlich 4. November können Interessierte vergünstigte Tickets für die betterCode() PHP erwerben, die am 25. November stattfindet. Das Programm entstand in Kooperation mit thePHP.cc und setzt sich aus sieben praxisnahen Vorträgen und drei zusätzlichen Online-Workshops zusammen.

Wer sich über die Neuerungen in PHP 8.1, die aktuellen Entwicklungen in der Programmiersprache und die anstehenden Herausforderungen informieren möchte, ist bei der betterCode() PHP genau richtig.

Das Programm im Überblick

PHP 8.1: The Evolution of a Programming Language that wasn't meant to be

PHP 8.1 – einfach upgraden?

Über den Wolken: Komplexe Architekturen im Griff

Vom Monolithen zur Microservice-Shop-Architektur

Avoid Costly Framework Upgrades

PHPUnit 10: Wo es bleibt, was es bringt

The History and Future of Concurrent PHP

Online-Workshops: Mehr zu PHP

Neben den sieben Vorträgen können Interessierte ihr Wissen rund um PHP mithilfe drei weiterer Online-Workshops im Rahmen der betterCode()PHP vertiefen. Beispielsweise zeigt Arne Blankerts am 18. November, wie sich Aufgaben automatisieren lassen. Zusammen mit den Teilnehmern seines Workshops wird er mit Gitlab eine CI-Pipeline von Grund auf einrichten und schrittweise aufbauen, um Tests laufen zu lassen, Assets zu kompilieren, die Software fürs Deployment zu verpacken und diese dann zu installieren.

Sebastian Bergmann, Autor und Maintainer des Testing-Tools PHPUnit, macht die Teilnehmerinnen und Teilnehmer seines Workshops am 30. November fit für die kommende zehnte Major Version. Dieser Workshop vermittelt, wie Entwickler ihre Testsuite, die sie aktuell mit PHPUnit 8 oder PHPUnit 9 ausführen, für PHPUnit 10 bereit machen können.

Am 1. Dezember geht es einen Tag lang um die Cloud und darum, wie Entwickler ihre Legacy-Anwendung in die Wolke überführen können. Stefan Priebsch bietet mit seinem Code-lastigen Workshop Ansätze, um eine monolithische Anwendung in unterschiedliche Verantwortlichkeiten zu zerlegen und diese mit Cloud-Services zu integrieren oder in Teilen durch Cloud-Dienste und selbst entwickelte Komponenten zu ersetzen.

Frühbucherrabatt bis 4. November

Ein Ticket für die Eintagesveranstaltung kostet inklusive Frühbucherrabatt (bis 4. November 2021) 149 Euro, danach 199 Euro (alle Preise zzgl. 19 % MwSt.). Teams profitieren zusätzlich von Gruppenrabatten, Interessierte können sich hierfür via E-Mail an das Event-Team wenden. Ein Workshop-Ticket kostet 449 Euro. Nähere Informationen zum Programm finden sich auf der Konferenzwebseite. Wer auf dem Laufenden bleiben möchte, kann den Newsletter abonnieren, den Veranstaltern auf Twitter folgen oder regelmäßig auf der Webseite vorbeischauen.

