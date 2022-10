betterCode() Rust: Jetzt noch Frühbuchertickets für die Online-Konferenz sichern

Am 9. November findet die zweite Auflage der betterCode() Rust statt. Die Online-Konferenz bietet einen praxisnahen Einsteig in die Programmiersprache Rust. Die von heise.developer und dpunkt.verlag ausgerichteten Veranstaltung richtet sich vor allem an Entwicklerinnen und Entwickler, die Erfahrungen in anderen Programmiersprachen haben und erste Schritte in Rust machen wollen.

Die Programmiersprache genießt einen guten Ruf aufgrund ihrer Sicherheitskonzepte, die Schwachstellen vor allem beim Speichermanagement vermeiden. Besonderheiten wie das Ownership-Konzept erfordern ein Umdenken, aber der Ein- beziehungsweise Umstieg in Rust ist weniger komplex als viele denken. Die betterCode() Rust vermittelt die Grundlagen, um Desktop- und WebAssembly-Anwendungen oder Web-APIs zu erstellen, ohne sich in der Komplexität der Tiefen von Rust zu verlieren.

Rust ohne Umschweife

Das Programm der Online-Konferenz bietet am 9. November Vorträge zu

Desktop-Anwendungen mit Rust

Serverless Computing mit dem Tokio-Stack

Gut angebunden mit einer Rust-Web-API

WebAssembly und die Cloud

Rust in Docker- und Kubernetes-Anwendungen

Erfahrungsbericht: Variantenmanagement mit Rust

Workshops zu Web-APIs und Microservices

Zwei Online-Workshops vor beziehungsweise nach der Konferenz geben einen tieferen Einstieg in die Materie. Am 3. November dreht sich alles um "Microservices mit dem Tokio-Ökosystem". Kurz nach der Konferenz holt der Workshop "Web-APIs mit Rust erstellen" die Programmiersprache aus der Ecke der Systemprogrammierung und setzt sie für Anwendungen in der Cloud ein.

Tickets für die Konferenz sind noch bis zum 18. Oktober 2022 zum Frühbucherpreis von 179 Euro (alle Preise zzgl. 19 % MwSt.) erhältlich. Die beiden Workshops kosten jeweils 449 Euro.

