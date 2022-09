betterCode() Rust: Online-Konferenz – Dein praxisnaher Einstieg in Rust

Am 9. November 2022 bieten heise Developer und dpunkt.verlag Entwicklerinnen und Entwicklern einen praxisnahen Einstieg in die Programmiersprache Rust. Die zweite Ausgabe der Online-Konferenz betterCode() Rust vermittelt Rust ohne Umschweife: Im Mittelpunkt steht diesmal die Anwendungsseite. Die Fachkonferenz richtet sich vor allem an Entwicklerinnen und Entwickler, die Erfahrung in anderen Sprachen wie C, C++ oder Java haben und Rust für neue Projekte oder als Ergänzung im Blick haben. Wer teilnimmt, kann nach dem Konferenztag eigene Desktop-Anwendungen, Web-APIs oder WebAssembly-Anwendungen in Rust schreiben.

Rust gehört vor allem in sicherheitskritischen Anwendungen zu den spannendsten Programmiersprachen der jüngeren Zeit. Ein wichtiger Grund dafür ist das Memory Management, das die Speicherfehler verhindert, die einen Großteil kritischer Schwachstellen in Software ausmachen. Der Sprache wird nachgesagt, dass sie eine steile Lernkurve mit sich bringe – Besonderheiten wie das Ownership-Modell erfordern ein Umdenken. Allerdings ist der Einstieg weniger komplex als gedacht. Mittlerweile ist Rust bei den Entwicklern angekommen und eine rasch wachsende Community arbeitet aktiv mit der Sprache.

Rust ohne Umschweife

Das Programm spannt einen Bogen von der Entwicklung von Web-APIs über Desktop UIs zu Cloud-Anwendungen mit Rust und wartet mit spannenden Erfahrungsberichten aus der Industrie auf, unter anderem aus dem Umfeld eines deutschen Premium-Automobilherstellers.

Rest with Rust – Entwicklung von Web-APIs mit Rust

Desktop UI

Der Serverless Turmbau zu Babel

Variantenmanagement mit Rust – ein Erfahrungsbericht

Cloud-Anwendungen mit Rust

Rust-Anwendungen in Docker und Kubernetes betreiben

Rust in Produktion

Tickets für die Konferenz sind bis zum 18. Oktober 2022 zum Frühbucherpreis von 179 Euro zuzüglich 19 % Mehrwertsteuer erhältlich. Für Teams bieten die Veranstalter auf Nachfrage Gruppenrabatte an. Wer über die betterCode()-Konferenzen auf dem Laufenden bleiben möchte, kann sich für den Newsletter eintragen und den Veranstaltern auf Twitter folgen.

(sih)