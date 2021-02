betterCode() präsentiert Online-Konferenz zur Entwicklung zeitgemäßer Web-APIs

Sogenannte APIs (Application Programming Interfaces) sind allgegenwärtig: Softwareentwickler und Softwareentwicklerinnen benutzen sie ständig und stellen sie häufig auch selbst zur Verfügung. Entwurf, Entwicklung, Security und Management von APIs sind aber nicht trivial und haben ihre Tücken. Deswegen bietet die betterCode() API 2021 einen aktuellen Überblick über die Grundlagen sowie reichlich Praxis-Know-how zur Entwicklung und Nutzung von Web-APIs.

Die Online-Konferenz unterteilt sich in zwei separat oder auch im Paket zu buchende Tage. Am 23. März geht es um die Basics, am 22. April (API Advanced) wird in einem weiteren Tag darauf aufgebaut. Zudem werden drei ganztägige Workshops geboten, in denen sich das Erlernte vertiefen lässt.

Die großen Fragen der API-Entwicklung

Das Programm der betterCode() API 2021 will auf folgende Fragen Antworten geben:

Worauf ist beim API-Design zu achten?

Wie testet man APIs?

Wie sieht eine gute API-Dokumentation aus?

Was lässt sich für die Sicherheit von APIs tun?

Wie gestaltet sich gutes API-Management?

Teilnehmende bekommen über die zwei Konferenztage insgesamt 14 Vorträge geboten, die die wichtigsten Themen der Web-API-Entwicklung beleuchten. Die Workshops vertiefen die folgenden Themen: GraphQL für Java-Anwendungen, API-Design und Schnittstellen mit Consumer Driven Contracts aus Client-Sicht definieren und testen.

Vom Frühbucherrabatt profitieren

Bis einschließlich 1. März wird ein Einzeltag die betterCode API 2021 inklusive Frühbucherrabatt für 149 Euro (alle Preise zzgl. MwSt.) angeboten. Interessierte sparen hier 50 Euro auf den später regulären Tarif. Im Paket gibt es beide Konferenztag derzeit für 269 Euro. Die Workshops kosten 449 Euro. Wer im Team teilnehmen möchte, kann von Gruppenrabatten profitieren.

(ane)