betterCode() präsentiert: PHP 8 – Das Online-Event zum bevorstehenden Release

Anlässlich des bevorstehenden Release von PHP 8 veranstaltet heise Developer gemeinsam mit The PHP Consulting Company (thePHP.cc) ein Online-Event: Am 26. November 2020, dem planmäßigen Release-Tag, bieten ausgewiesene PHP-Experten Entwicklern eine kompakte Eintagestour durch die neue Hauptversion. Im Tagesverlauf sollen die Teilnehmer praktisches Wissen an die Hand bekommen, um die Migration zu PHP 8 trittsicher zu bewältigen.

Teilnehmende haben die Gelegenheit, ihre Fragen PHP-Insidern wie Sara Golemon, Nikita Popov, Benjamin Eberlei und dem Team von thePHP.cc direkt zu stellen und gemeinsam den 25. Geburtstag der Programmiersprache zu feiern. Die Veranstaltung findet auf Deutsch und auf Englisch statt, die meisten Vorträge werden in deutscher Sprache gehalten. Fragen können auf Deutsch gestellt werden.

Achterbahn oder 8er-Bahn? Tipps für die trittsichere Migration

Im Fokus steht die Frage, was die achte Hauptversion an Änderungen bringt und wie Entwickler das Neue beherrschen und im Code umsetzen können. Eine der wichtigsten Neuerungen dürfte der Just-in-Time-Compiler (JIT) sein, den PhpStorm-Entwickler Nikita Popov in einem Vortrag vorstellt. Mit PHPUnit-Schöpfer Sebastian Bergmann können Teilnehmer ihre Projekte "nuklear abrüsten" durch mehr Typinformationen im Code, die die Software robuster machen sollen. Der Doctrine-Annotations-Entwickler Benjamin Eberlei erklärt, wie sich der Code mit Metadaten besser maschinell strukturieren lässt. Dafür nimmt er die in PHP 8 neuen Attribute anhand einiger Use Cases unter die Lupe.

Arne Blankerts führt vor, wie Entwickler ihre Infrastruktur modernisieren können, um von Vorteilen der neuen PHP-Version zu profitieren. Anschließend können sich Teilnehmer in die virtuelle Achterbahn zu Stefan Priebsch setzen, er zeigt ihnen auf der Fahrt, wie man den Code unfallfrei migriert. Abschließend nimmt Sara Golemon, die Release-Managerin für PHP 8, die Teilnehmerschaft unter ihre Fittiche und berichtet aus dem inneren Kern über den Prozess der Entwicklung von PHP, wie Entwickler sich aktiv einbringen können und was sich jetzt am Horizont auftut.

Programm-Übersicht

Tracing JIT in PHP 8

Nukleare Abrüstung dank typsicherem PHP

Metadaten in PHP 8: Sprachfeature statt Docblocks-Hacks

Alles neu macht der Herbst: Die Infrastruktur modernisieren

Migration: Den Code fit machen

PHP: How the Sausage Is Made

Bis zum 6. November gilt der Frühbucherrabatt für Tickets zum PHP-8-Event. In der Frühbucherphase kostet die Teilnahme 129 Euro (zzgl. 16 % MwSt.), danach 149 Euro (zzgl. 16 % MwSt.). Teams können zusätzlich von Gruppenrabatten profitieren, Interessierte können sich für Anfragen hierzu an das Event-Team wenden.

Das gesamte Programm und detaillierte Informationen zum Ablauf, zu den Vorträgen und Vortragenden stehen auf der Website des Online-Events zu PHP 8. Sie bietet auch weiterführende Links und den aktuellen Stand der Planungen.

(sih)