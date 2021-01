building IoT 2021: Jetzt noch Vortrag für die Online-Konferenz einreichen

Dieses Jahr findet die building IoT am 24. und 25. März bereits zum sechsten Mal statt. Allerdings werden die Veranstalter heise Developer, iX und dpunkt.verlag die Entwicklerkonferenz erstmals als Online-Veranstaltung ausrichten. Neben den beiden Konferenztagen sind zusätzliche Workshops geplant.

Die building IoT 2021 richtet sich an IT-Profis, die Anwendungen und Produkte für das Internet der Dinge erstellen. Für die Teilnahme an der Online-Veranstaltung ist lediglich der Browser erforderlich. Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer erhalten Zugang zum Livestream und im Nachgang Zutritt zum Videoarchiv mit allen Vorträgen. Fragen lassen sich per Text- oder Videochat einbringen.

Der Call for Proposals läuft bis zum 11. Januar 2021, und gesucht sind Vorträge mit einer Länge von 45 Minuten sowie ganztägige Workshops. Mögliche Themen sind:

Protokolle und Kommunikationsstandard

Industrial IoT und Industrie 4.0

Security und Safety

Testing von IoT-Plattformen

Datenanalyse und Machine Learning

Cloud-Plattformen und deren Anbindung

Edge- und Fog-Computing

Datenschutz und rechtliche Aspekte

Besonders gern gesehen sind Erfahrungsberichte. Wer über den Verlauf der building IoT informiert werden möchte, kann sich für den Newsletter eintragen oder den Veranstaltern auf Twitter folgen – der Hashtag für die diesjährige kommende Konferenz lautet #biot21.

(rme)