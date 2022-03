building IoT 2022: Frühbucherrabatt bis Anfang April verlängert

Am 10. und 11. Mai findet die building IoT nach der Online-Ausgabe von 2021 wieder vor Ort im IHK Haus der Wirtschaft in Karlsruhe statt. Aufgrund der unsicheren Entwicklungen in den letzten Tagen und Wochen mit Lockerungen auf der einen und steigenden Inzidenzwerten auf der anderen Seite, haben die Veranstalter heise Developer, iX und dpunkt.verlag den Frühbucherzeitraum um zwei Wochen verlängert.

Die building IoT ist seit sechs Jahren die Fachkonferenz für IT-Profis, die Anwendungen und Produkte für das Internet der Dinge erstellen. Den beiden Konferenztagen ist ein Workshop-Tag am 9. Mai vorgeschaltet.

Vom Prototyping über Test-Driven IoT bis zur sicheren Supply Chain

Das Programm der Konferenz bietet an zwei Tagen 36 Vorträge, darunter:

Gestaltung und Entwurf eines IoT-Edge-Geräts

Eingebettete Systeme programmieren mit Rust

Test-Driven IoT mit Testcontainers

Lean Prototyping für IIoT-Projekte

Objekterkennung an der Edge

Die Supply Chain im (I)IoT erfolgreich sichern

Wie SPS- und Data-Science-Teams einfach zusammenarbeiten können

Tickets für die building IoT 2022 sind nun noch bis zum 5. April zum Frühbucherpreis von 830 Euro plus Mehrwertsteuer verfügbar. Am 9. Mai finden die ganztägigen Workshops "IoT Supply Chain Security: Risiken erkennen, bewerten und managen" sowie "Unüberwachtes Lernen im IoT-Umfeld" statt. Der Preis dafür beträgt jeweils 495 Euro plus Mehrwertsteuer, und es gibt vergünstigte Kombitickets für Workshop plus Konferenz.

Wer über den Verlauf der building IoT informiert werden möchte, kann sich für den Newsletter eintragen oder den Veranstaltern auf Twitter folgen – der Hashtag für die diesjährige Konferenz lautet #bIoT22.

Die Veranstaltung wird unter den im Mai 2022 geltenden Corona-Schutzmaßnahmen des Landes Baden-Württemberg stattfinden.

(rme)