building IoT 2022: Vernetzte Medizin und Open Source auf der Center Stage

Die building IoT findet am 10. und 11. Mai bereits zum siebten Mal statt. Nach der Online-Ausgabe von 2021 planen die Veranstalter heise Developer, iX und dpunkt.verlag für dieses Jahr wieder eine Konferenz vor Ort im IHK Haus der Wirtschaft in Karlsruhe. Den beiden Konferenztagen ist ein Workshop-Tag am 9. Mai vorgeschaltet. Die building IoT 2022 richtet sich an diejenigen, die Anwendungen und Produkte für das Internet der Dinge erstellen.

Keynote zu moderner Medizin

Die Keynote am ersten Konferenztag hält Thomas Neumuth, Chief Technology Officer des Innovation Center Computer Assisted Surgery (ICCAS) an der Universität Leipzig. Unter dem Titel "Die vernetzte Zukunft der Medizin" berichtet er von der Konvergenz zwischen biomedizinischer Technologie und Informationsmanagement und den damit verbundenen Chancen und Herausforderungen.

Als aktuelle Beispiele stellt er unter anderem Systeme, die sich automatisch an Patientenparameter anpassen, Robotersysteme zur autonomen und dynamischen Repositionierung von Aktoren sowie Entscheidungsunterstützungssysteme für individuelle Behandlungsoption der Patienten vor.

Der Wert von Open-Source-Software

In den letzten Monaten haben unter anderem einige Protestaktionen die Frage aufgeworfen, welchen Wert Open-Source-Software hat. Einige Entwickler fühlten sich von finanzstarken Unternehmen ausgenutzt, die ihre Software verwenden, ohne etwas zurückzugeben. Am zweiten Tag der building IoT findet eine Paneldiskussion zu dem Thema statt, die Vertreter aus der Industrie mit Entwicklern aus der Open-Source-Szene zusammenbringt.

Das Vortragsprogramm der Konferenz bietet an zwei Tagen 36 Vorträge, darunter:

Eingebettete Systeme programmieren mit Rust

IT und OT verbinden – Kubernetes am Edge

Lean Prototyping für IIoT-Projekte

Async API 101

Die Supply Chain im (I)IoT erfolgreich sichern

Remote Access auf IoT-Geräte: Herausforderungen und Lösungen

Die Tickets für die Konferenz kosten 980 Euro (alle Preise zzgl. 19 % MwSt.). Der Workshop "IoT Supply Chain Security: Risiken erkennen, bewerten und managen" am 9. Mai schlägt mit 495 Euro zu Buche. Daneben gibt es ein vergünstigtes Kombiticket für Konferenz und Workshop.

Um alle Beteiligten zu schützen, setzen die Veranstalter der building IoT auf 3G: Zugang hat nur, wer geimpft, genesen oder getestet ist und einen entsprechenden Nachweis vorlegen kann.

