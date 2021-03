building IoT: Jetzt noch Last-Minute-Ticket sichern

Die building IoT findet dieses Jahr am 24. und 25. März statt. Die Veranstalter heise Developer, iX und dpunkt.verlag richten die sechste Auflage der Entwicklerkonferenz erstmals als Online-Veranstaltung aus. Die building IoT 2021 wendet sich an IT-Profis, die Anwendungen und Produkte für das Internet der Dinge erstellen.

Das Programm der Konferenz umfasst zwei Vortragstage. Im April und Juni folgen zusätzlich zwei ganztägige und ein halbtägiger Workshop. Die Vorträge behandeln unter anderem folgende Themen:

W3C-Standard Web of Things

Edge-Computing-Plattformen unter der Lupe

Einführung in Sparkplug für das IIoT

Hochsicheres IoT am Beispiel des Smart Metering

Effizientes Abfragen von Milliarden heterogener Telemetriedaten

Wir haben doch etwas zu verbergen: Schlüssel mit OP-TEE verschlüsseln

Performante Laufzeitanalyse für eingebettete Systeme

IoT Fails 2020 – die schlimmsten Sicherheitsfehler bei IoT-Produkten und was wir daraus lernen können

Tickets für die Konferenz sind für 449 Euro plus 19 Prozent Mehrwertsteuer erhältlich. Sie berechtigen neben dem Live-Stream zu unbegrenztem Zugriff auf alle Vortragsvideos im Nachgang der Konferenz.

Die beiden ganztägigen Workshops zu "Azure IoT: Vom Sensor in die Cloud" und "IoT-Applikationsentwicklung mit dem W3C-Standard Web of Things" kosten jeweils 449 Euro plus 19 Prozent Mehrwertsteuer. Ein Kombiticket für Workshops und Konferenz reduziert den Gesamtpreis. Der vierstündige Workshop "Implementierung eines IIoT-Szenarios mit MQTT & Sparkplug" kostet 249 Euro plus Mehrwertsteuer. Wer über den Verlauf der building IoT informiert werden möchte, kann sich für den Newsletter eintragen oder den Veranstaltern auf Twitter folgen – der Hashtag für die diesjährige Konferenz lautet #biot21.

(rme)