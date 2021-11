building IoT: Vorträge für die Konferenz vor Ort im Mai 2022 gesucht

Die building IoT findet am 10. und 11. Mai 2022 bereits zum siebten Mal statt. Nach der Online-Ausgabe in diesem Jahr planen die Veranstalter heise Developer, iX und dpunkt.verlag für 2022 wieder eine Konferenz vor Ort im IHK Haus der Wirtschaft in Karlsruhe. Den beiden Konferenztagen ist ein Workshop-Tag am 9. Mai vorgeschaltet. Die building IoT 2022 richtet sich an IT-Profis, die Anwendungen und Produkte für das Internet der Dinge erstellen.

Wanted: Vorträge und Workshops, gern Erfahrungsberichte

Bis zum 10. Januar 2021 läuft der Call for Proposals. Gesucht sind Vorträge mit einer Länge von 45 Minuten und ganztägige Workshops. Mögliche Themen sind:

Protokolle und Standards

Industrial IoT und Automatisierungstechnik

Security und Safety

Edge- und Fog-Computing

Machine Learning und Datenanalyse

Testing von IoT-Plattformen

Datenschutz und rechtliche Aspekte

Besonders gern gesehen sind Erfahrungsberichte. Wer über den Verlauf der building IoT informiert werden möchte, kann sich für den Newsletter eintragen oder den Veranstaltern auf Twitter folgen – der Hashtag für die kommende Konferenz lautet #bIoT22.

Die Veranstaltung wird unter den im Mai 2022 geltenden Corona-Schutzmaßnahmen des Landes Baden-Württemberg stattfinden.

