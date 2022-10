c't 3003: Das beste Autoradio der Welt? | Renault Megane mit Android Automotive

Android Automotive ist das erste "echte" Android, das direkt auf dem Fahrzeug läuft – und nicht wie Android Auto und Apple Carplay auf dem Smartphone. Der große Vorteil von Android Automotive ist nicht nur, dass man kein Telefon mehr koppeln muss, sondern dass es auch direkt auf Fahrzeug-Echtzeitddaten zugreifen kann. c't 3003 hat sich Android Automotive und den Renault Megane E-Tech genauer angeschaut.

Transkript des Videos

(Hinweis: Es handelt sich hier um einen Bonusinhalt für Menschen, die das Video oben nicht schauen können oder wollen. Die Informationen auf der Bildspur gibt das Transkript nicht wieder.)

In diesem Video testen wir eines der wohl fortschrittlichsten Autoradios, das man zurzeit bekommen kann: Nämlich ein System mit Android Automotive. Und weil bei unserem Testgerät auch noch ein Auto drumrum war, testen wir das auch noch gleich mit – den Renault Megane E-Tech. YES, AUTO-CONTENT AUF c’t 3003!!!

Wenn ihr jetzt denkt: Meh, Android Auto ist doch ein alter Hut – neee, wir reden von Android AutoMOTIVE. Da laufen die Apps unabhängig im Auto-Entertainment-System und nicht auf einem angekoppelten Smartphone wie bei Apple Carplay oder eben Android Auto. Android Automotive hat den Riesenvorteil, dass es direkt mit dem Fahrzeug kommunizieren kann, das Android-Automotive-Google-Maps weiß zum Beispiel den aktuellen Ladestand und den Verbrauch – und kann so genau anzeigen, wo man wann aufladen kann. Ein paar ziemlich miese Bugs haben wir aber auch gefunden. Ich bin übrigens nur Beifahrer, getestet hat mein c’t-Kollege Sven Hansen, der viel mehr Ahnung von Autos hat als ich. Renault hat uns die Variante mit mittlerem Ausstattungsniveau namens „Techno“ für 50.800 Euro fürs Testen ausgeliehen. Der Basispreis liegt bei 44.700 Euro. Bleibt dran!

[Ungeskriptetes Gespräch mit Sven Hansen im Auto & Autotest]

Also, ich bin einigermaßen beeindruckt und Sven ebenfalls: Der Renault Megane E-Tech ist ein Elektro-Auto-Paket mit wirklich gutem Preis-Leistungsverhältnis. Google Automotive – das gibt es übrigens sonst nur bei Polestar, Volvo und bei ein paar ausschließlich in den USA erhältlichen Autos – hat Funktionen, die sonst so kaum kein anderes Onboard-Entertainment bieten kann, vor allem die konkreten Lade-Stop-Vorschläge in Google Maps sind wirklich superpraktisch. Insgesamt bietet Android Automotive allerdings erst sehr wenige Apps an, da sind wir gespannt, wie sich das entwickelt. Es fehlen zum Beispiel jedwede Messaging-Apps, die ja im Alltag relativ wichtig sind. Und deshalb ist es gut, dass Android Auto und Apple Carplay zusätzlich integriert sind, da kann man sich dann die Nachrichten zum Beispiel von Whatsapp vorlesen lassen. Das Umschalten zwischen Automotive und Android Auto beziehungsweise Carplay fanden wir allerdings etwas verwirrend. Also, da geht auf jeden Fall noch was. Zum Schluss die Frage an euch: Was meint ihr, findet ihr Autothemen hier interessant? Sollen wir das mal häufiger machen? Schreibts gerne in die Kommentare. Und sehr gerne den Channel hier abonnieren und Glocke klicken. Tschüss!

